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Стильні джинси і футболка з глибоким декольте: Наталя Могилевська показала, як одягатися цієї весни

Новость на русском → Субота 27 лютого 2021 11:59
Стильні джинси і футболка з глибоким декольте: Наталя Могилевська показала, як одягатися цієї весни Наталя Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Співачка Наталя Могилевська завела ClubHouse, де має намір обговорити зі своїми фанатами такі важливі речі, як бажання стати зіркою і поради для починаючих артистів, а ще - силу бумеранга і подарунки долі.

Про це вона написала у своєму Instagram.

Співачка проілюструвала свій пост яскравим знімком в актуальному вбранні: Наталя сидить на підлозі в білій футболці з глибоким декольте і широким поясом, стильні широкі джинси і туфлі на підборах відмінно гармоніюють з піджаком, накинутим на плечі співачки.

Стильні джинси і футболка з глибоким декольте: Наталя Могилевська показала, як одягатися цієї весни

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Шанувальники попросили приходити до них на міркування частіше - і торкатися також більш глибоких тем, а не тільки шоу-бізнесу. Також вони оцінили лук співачки - вони зізналися, що Наталья служить для них натхненням - особливо, її новий стиль і вміння одягнутися.

  • Наташа виглядає сьогодні краще, ніж 10 років тому, радію за вас!
  • Наталя, ві помолоділи. Стильна красуня
  • Ви дуже швидко схудли. Ще в публікації за 28 січня ві така пишненька, а зараз - струнка
  • Ви неймовірна

Нагадаємо, Наталя показала, як проводить вільні вихідні: довірте чоловікові!

Також дивіться чуттєві кадри Наталії Могилевської з нової фотосесії: романтичний стиль співачці до лиця.

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