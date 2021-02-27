Стильні джинси і футболка з глибоким декольте: Наталя Могилевська показала, як одягатися цієї весни

Співачка Наталя Могилевська завела ClubHouse, де має намір обговорити зі своїми фанатами такі важливі речі, як бажання стати зіркою і поради для починаючих артистів, а ще - силу бумеранга і подарунки долі.

Співачка проілюструвала свій пост яскравим знімком в актуальному вбранні: Наталя сидить на підлозі в білій футболці з глибоким декольте і широким поясом, стильні широкі джинси і туфлі на підборах відмінно гармоніюють з піджаком, накинутим на плечі співачки.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Шанувальники попросили приходити до них на міркування частіше - і торкатися також більш глибоких тем, а не тільки шоу-бізнесу. Також вони оцінили лук співачки - вони зізналися, що Наталья служить для них натхненням - особливо, її новий стиль і вміння одягнутися.