Стильные джинсы и футболка с глубоким декольте: Наталья Могилевская показала, как одеваться этой весной

Певица Наталья Могилевская завела ClubHouse, где намерена обсудить со своими фанатами такие важные вещи, как желание стать звездой и советы для начинающих артистов, а еще - силу бумеранга и подарки судьбы.

Певица проиллюстрировала свой пост ярким снимком в актуальном наряде: Наталья сидит на полу в белой футболке с глубоким декольте и широким поясом, стильные широкие джинсы и туфли на каблуке отлично гармонируют с пиджаком, накинутым на плечи певицы.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Поклонники попросили приходить к ним на рассуждения чаще - и затрагивать также более глубокие темы, а не только шоу-бизнес. Также они оценили лук Натальи - они признались, что певица служит для них вдохновением - особенно, ее новый стиль и умение одеться.