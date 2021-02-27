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Стильные джинсы и футболка с глубоким декольте: Наталья Могилевская показала, как одеваться этой весной

Новина українською → Суббота 27 февраля 2021 11:59
Стильные джинсы и футболка с глубоким декольте: Наталья Могилевская показала, как одеваться этой весной Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Певица Наталья Могилевская завела ClubHouse, где намерена обсудить со своими фанатами такие важные вещи, как желание стать звездой и советы для начинающих артистов, а еще - силу бумеранга и подарки судьбы.

Об этом она написала в своем Instagram.

Певица проиллюстрировала свой пост ярким снимком в актуальном наряде: Наталья сидит на полу в белой футболке с глубоким декольте и широким поясом, стильные широкие джинсы и туфли на каблуке отлично гармонируют с пиджаком, накинутым на плечи певицы.

Стильные джинсы и футболка с глубоким декольте: Наталья Могилевская показала, как одеваться этой весной

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Поклонники попросили приходить к ним на рассуждения чаще - и затрагивать также более глубокие темы, а не только шоу-бизнес. Также они оценили лук Натальи - они признались, что певица служит для них вдохновением - особенно, ее новый стиль и умение одеться.

  • Наташа выглядит сегодня лучше, чем 10 лет назад, радуюсь за вас!
  • Наталя, ви помолоділи. Стильна красуня
  • Ви дуже швидко схудли. Ще в публікації за 28 січня ви така пишненька, а зараз - стройняшка
  • Вы невероятная

Напомним, Наталья показала, как проводит свободные выходные: доверьте мужчине!

Также смотрите чувственные кадры Натальи Могилевской с новой фотосессии: романтичный стиль певице к лицу.

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