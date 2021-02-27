RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стильні джинси і футболка з глибоким декольте: Наталя Могилевська показала, як одягатися цієї весни

Автор: Lite

Співачка Наталя Могилевська завела ClubHouse, де має намір обговорити зі своїми фанатами такі важливі речі, як бажання стати зіркою і поради для починаючих артистів, а ще - силу бумеранга і подарунки долі.

Про це вона написала у своєму Instagram.

Співачка проілюструвала свій пост яскравим знімком в актуальному вбранні: Наталя сидить на підлозі в білій футболці з глибоким декольте і широким поясом, стильні широкі джинси і туфлі на підборах відмінно гармоніюють з піджаком, накинутим на плечі співачки.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Шанувальники попросили приходити до них на міркування частіше - і торкатися також більш глибоких тем, а не тільки шоу-бізнесу. Також вони оцінили лук співачки - вони зізналися, що Наталья служить для них натхненням - особливо, її новий стиль і вміння одягнутися.

  • Наташа виглядає сьогодні краще, ніж 10 років тому, радію за вас!
  • Наталя, ві помолоділи. Стильна красуня
  • Ви дуже швидко схудли. Ще в публікації за 28 січня ві така пишненька, а зараз - струнка
  • Ви неймовірна

Нагадаємо, Наталя показала, як проводить вільні вихідні: довірте чоловікові!

Також дивіться чуттєві кадри Наталії Могилевської з нової фотосесії: романтичний стиль співачці до лиця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Наталя Могилевськапевец
Читайте також
Бомба: Юлія Саніна в рваних джинсах засвітила ідеальний прес і заінтригувала новиною - станеться скоро
Страшно модно: Ірина Білик шокувала фоловерів новим луком в черевиках-тракторах і червоній шубі
Прогноз погоди