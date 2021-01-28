ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стильний family look: 45-річна Єва Лонгорія захопила спортивною фігурою на фото з сином

Новость на русском → США, Четвер 28 січня 2021 19:34
Стильний family look: 45-річна Єва Лонгорія захопила спортивною фігурою на фото з сином Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Єва Лонгорія повернулася до активних постаів в мережі Instagram, показавши нове миле фото з сином. 45-річна актриса одягла спортивний костюм світло-коричневого відтінку: облягаючі штани і худі з капюшоном, який підкреслив її чудову фігуру. Примітно, що свого сина Санті актриса одягла так само: костюм малюка відрізняється тільки відтінком. Вбрання Лонгорія придбала в новій колекції Victoria Beckham, створеній в колаборації з Reebok.

Стильний family look: 45-річна Єва Лонгорія захопила спортивною фігурою на фото з сином

Єва і Санті в однакових вбраннях (фото: instagram.com/evalongoria)

"Затишні дні з моїм малюком!", - написала спекотна актриса і щаслива матуся, яка не так давно розповіла про таланти Санті.

"Ти виглядаєш приголомшливо! Я сумую за тобою!! Поцілунки", - першою відреагувала на такий милий контент подруга Єви Вікторія Бекхем. До неї приєдналися й інші користувачі мережі. "Так мило!", "Милашки", "Люблю ці відповідні джоггери", "Ох, солодкий хлопчик", "Мама і Санті", "Синок Єви вже богатир!!", "Завжди прекрасна", "Маленький? Він гігант! Стає такий великий!", "Прекрасні люди, всередині і ззовні", - не зупиняється потік приємних слів.

Стильний family look: 45-річна Єва Лонгорія захопила спортивною фігурою на фото з сином

Актриса виглядає приголомшливо (фото: instagram.com/evalongoria)

Пізніше Єва виклала в мережу ще одне фото, де позує в кежуал-образі. Зірка приміряла чорні брюки, чорний плащ, а також підібрала такого ж відтінку шкіряні черевики і рукавички. Вийшло ефектно і стильно!

Раніше Єва показала, як працює над своєю фігурою в спортзалі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу мама сын Єва Лонгорія
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
"Сіра" зона: МОЗ назвав області з найнижчим рівнем тестування COVID
Роман Тверденкоредактор стрічки новин "Сіра" зона: МОЗ назвав області з найнижчим рівнем тестування COVID