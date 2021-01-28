Стильний family look: 45-річна Єва Лонгорія захопила спортивною фігурою на фото з сином

Єва Лонгорія повернулася до активних постаів в мережі Instagram, показавши нове миле фото з сином. 45-річна актриса одягла спортивний костюм світло-коричневого відтінку: облягаючі штани і худі з капюшоном, який підкреслив її чудову фігуру. Примітно, що свого сина Санті актриса одягла так само: костюм малюка відрізняється тільки відтінком. Вбрання Лонгорія придбала в новій колекції Victoria Beckham, створеній в колаборації з Reebok.

Єва і Санті в однакових вбраннях (фото: instagram.com/evalongoria)

"Затишні дні з моїм малюком!", - написала спекотна актриса і щаслива матуся, яка не так давно розповіла про таланти Санті.

"Ти виглядаєш приголомшливо! Я сумую за тобою!! Поцілунки", - першою відреагувала на такий милий контент подруга Єви Вікторія Бекхем. До неї приєдналися й інші користувачі мережі. "Так мило!", "Милашки", "Люблю ці відповідні джоггери", "Ох, солодкий хлопчик", "Мама і Санті", "Синок Єви вже богатир!!", "Завжди прекрасна", "Маленький? Він гігант! Стає такий великий!", "Прекрасні люди, всередині і ззовні", - не зупиняється потік приємних слів.

Актриса виглядає приголомшливо (фото: instagram.com/evalongoria)

Пізніше Єва виклала в мережу ще одне фото, де позує в кежуал-образі. Зірка приміряла чорні брюки, чорний плащ, а також підібрала такого ж відтінку шкіряні черевики і рукавички. Вийшло ефектно і стильно!

Раніше Єва показала, як працює над своєю фігурою в спортзалі.