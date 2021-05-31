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Варто відмовитися: трихолог розповіла, які зачіски провокують випадання волосся

Автор: Lite

Тракційне випадання волосся - це особливий тип втрати волосся, коли причина не якесь захворювання або особливий стан, а любов до тугих зачісок і укладок.

Від яких зачісок варто відмовитися, щоб зберегти локони в цілості розповіла трихолог Лариса Пономаренко в Instagram.

Кінський хвіст

Це завжди красиво і сексуально. Це завжди буде актуально і модно. Але при цьому абсолютно не корисно для волосся.

При формуванні цієї зачіски ми переносимо вагу всього волосся на фронтальну лінію. Тому любительки кінського хвоста з часом помічають, що лобова лінія росту волосся "з'їжджає" вгору. Волосся, на яке йде надмірне навантаження, просто витягуюється. Звідси і поняття "тракційне" (від "тракція" - витягати).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Крім того, резинки для волосся стискають волосся і сприяють утворенню залому, а надалі і обламування волосся в тому місці.

Нарощування волосся

Неправильне нарощування загрожує такими наслідками, як обламування і порідіння волосся.

Порідіння можливо, якщо майстер неправильно розподілив навантаження, тобто наростив великі, важкі пасма на тонкі свої.

Своє волосся не витримує такого навантаження і витягується з корінням. Обламування волосся можливо в разі, якщо застосовується не якісний кератин і власне волосся обламується в місці кріплення нарощених пасом.

Нагадаємо, що раніше косметолог Станіслав Арканніков розповів, як впоратися з "чорними цятками" у домашніх умовах.

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