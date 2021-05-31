Стоит отказаться: трихолог рассказала, какие прически провоцируют выпадение волос

Конский хвост

Это всегда красиво и сексуально. Это всегда будет актуально и модно. Но при этом совершенно не полезно для волос.

При формировании этой прически мы переносим вес всех волос на фронтальную линию. Поэтому любительницы конского хвоста со временем замечают, что лобная линия роста волос "съезжает" вверх. Волосы, на которые положена чрезмерная нагрузка, просто вытягиваются. Отсюда и понятие "тракционное" (от "тракция" - вытягивать).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кроме того, резинка для волос сжимает волос и способствует образованию залома, а в последствии и обламыванию волос в том месте.



Наращивание волос

Неправильное наращивание чревато такими последствиями, как обламывание и поредение волос.

Поредение возможно, если мастер неправильно распределил нагрузку, т.е. нарастил большие, тяжелые пряди на тонкие свои.

Свои волосы не выдерживают такой нагрузки и вытягиваются с корнями. Обламывание волос возможно в случае, если применяется не качественный кератин и собственные волосы обламываются в месте крепления наращенных прядей.