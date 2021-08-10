Стільки емоцій! Василиса Фролова влаштувала заплив у морі з 5-місячним сином

Василиса відображена в білому купальнику і такого ж кольору кепці, на маленького Родіона вона теж одягла милу кепочку. 43-річна ведуча стоїть по плечі у воді, тримаючи на витягнутих руках дитину.

При цьому на обличчі крихітки Родіона можна розгледіти цілу гаму емоцій - він явно здивований і незадоволений новою обстановкою.

"Занадто багато подій в один день у цієї вже 5-місячної людини. Перші зуби, перше море", - підписала кадри Фролова.

Василиса Фролова показала емоції синочка від першого купання в морі (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Фолловери відзначили серйозний погляд малюка і залишили розчулені коментарі.

Яка у малюка неймовірна міміка

Директор молочної ферми. Суворий пиріжок

Серйозний який у вас малюк

Які ви молодці

Який погляд!!!

Підкорювач сердець

Ваш син - це принадність

Погляд серйозний

Які ж ви класнючі, здоров'я вам!

Ну, дууже серйозна молода людина.

Боже, який він у Вас гарненький

Пізніше зіркова мама виклала ще одне фото, на якому вона лежить на шкіряному кріслі-шезлонгу в білих джинсах і футболці, а син в забавному костюмчику лежить на ній.

Василиса Фролова розповіла про відпочинок з маленькою дитиною (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Василиса зазначила, що у відпочинку в дитиною головне - поменше переживати і тривожитися.

"Мої висновки після першого відпочинку з дитиною: можливо все, головне налаштувати внутрішній дзен. Тривоги і занепокоєння - загроза від мами, а не від немовляти. Поспілкувавшись з матір'ю п'ятьох, яка не визнає нянь, яка спокійна як удав, засвоїла головне: не ви відпочиваєте з дітьми, а діти з вами. Звичайно, це складно, але я знаю, що далі легше і цікавіше. І ще, цей відпочинок ми поєднали зі зйомками, тому вже зовсім скоро представимо вам абсолютно новий проект", - поділилася знаменитість.