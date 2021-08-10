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Столько эмоций! Василиса Фролова устроила заплыв в море с 5-месячным сыном

Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая и актриса Василиса Фролова отдыхает на турецком побережье с возлюбленным и 5-месячным сыном Родионом. Звезда уже успела похвастаться подтянутой фигурой в купальнике, а теперь показала, как знакомила малыша с морем.

Яркими фото с совместного с сыночком заплыва она опубликовала в Instagram.

Василиса запечатлена в белом купальнике и такого же цвета кепке, на маленького Родиона она тоже надела милую кепочку. 43-летняя ведущая стоит по плечи в воде, держа на вытянутых руках ребенка.

При этом на лице крохи Родиона можно разглядеть целую гамму эмоций - он явно удивлен и недоволен новой обстановкой.

"Слишком много событий в один день у этого уже 5-месячного человека. Первые зубы, первое море", - подписала кадры Фролова.

Василиса Фролова показала эмоции сыночка от первого купания в море (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Фолловеры отметили серьезный взгляд малыша и оставили умиленные комментарии.

  • Яка у малюка неймовірна міміка
  • Директор молочной фермы. Суровый пирожок
  • Серьёзный какой у вас малыш
  • Какие вы молодцы
  • Який погляд!!!
  • Покоритель сердец
  • Ваш сын - это прелесть
  • Погляд серйозний
  • Какие же вы класснючие, здоровья вам!
  • Ну, оочень серьезный молодой человек.
  • Боже, какой он у Вас хорошенький

Позже звездная мама выложила еще одно фото, на котором она лежит на кожаном кресле-шезлонге в белых джинсах и футболке, а сын в забавном костюмчике лежит на ней.

Василиса Фролова рассказала об отдыхе с маленьким ребенком (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Василиса отметила, что в отдыхе в ребенком главное - поменьше переживать и тревожиться.

"Мои выводы после первого отдыха с ребёнком: возможно всё, главное настроить внутренний дзен. Тревоги и беспокойства - угроза от мамы, а не от младенца. Пообщавшись с матерью пятерых, не признающей нянь, которая спокойна как удав, усвоила главное: не вы отдыхаете с детьми, а дети с вами. Конечно, это сложно, но я знаю, что дальше легче и интереснее. И ещё, этот отдых мы совместили со съёмками, потому уже совсем скоро представим вам совершенно новый проект", - поделилась знаменитость.

Напомним, ранее Василиса Фролова в одном белье показала подросшего сыночка.

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Василиса Фролова