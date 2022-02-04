Зі сторінок роману: зірка "Ейфорії " Барбі Феррейра здивувала образом для обкладинки глянцю

"Ласкаво просимо в епоху Барбі Феррейри. It-girl з покоління Z зробила собі ім'я задовго до того, як її роль в серіалі HBO Euphoria привела її до повноцінного зоряного статусу, і вона тільки почала!

Фанати зірки не очікували такого повороту (фото: instagram.com/barbieferreira)

Для нашої лютневої фотосесії для обкладинки вона зображує героїню з "Орландо" Вірджинії Вулф, класичного персонажа, якого вона любить", - повідомляється в пості.

Актриса "ще навіть не почала!" (фото: instagram.com/barbieferreira)

"Орландо" - один з моїх улюблених романів. Я обожнюю образи героїв: зовнішній вигляд, костюми, дивина всього цього, люблю кожну сторінку!", - каже Барбі.

Дівчина прикрасила обкладинку глянцю (фото: instagram.com/whowhatwear)

У матеріалі для Who What Wear дівчина розповіла про еволюцію Кет Ернандес, експерименти з модою, плани на майбутнє і багато чого іншого.