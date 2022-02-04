Со страниц романа: звезда "Эйфории" Барби Феррейра удивила образом для обложки глянца

"Добро пожаловать в эпоху Барби Феррейры. It-girl из поколения Z сделала себе имя задолго до того, как ее роль в сериале HBO Euphoria привела ее к полноценному звездному статусу, и она только начала!

Фанаты звезды не ожидали такого поворота (фото: instagram.com/barbieferreira)

Для нашей февральской фотосессии для обложки она изображает героиню из "Орландо" Вирджинии Вулф, классического персонажа, которого она любит", - сообщается в посте.

Актиса "еще даже не начала!" (фото: instagram.com/barbieferreira)

"Орландо" - один из моих любимых романов. Я обожаю образы героев: внешний вид, костюмы, странность всего этого, люблю каждую главу!", - говорит Барби.

Девушка украсила обложку глянца (фото: instagram.com/whowhatwear)

В материале для Who What Wear девушка рассказала про эволюцию Кэт Эрнандес, эксперименты с модой, планы на будущее и многое другое.