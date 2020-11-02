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Страшно насправді: Яна Клочкова зізналася у романі з одруженим чоловіком

Автор: Lite

Олімпійська чемпіонка шокувала подробицями свого особистого життя

"Золота рибка" Яна Клочкова, яка нещодавно поділилася швидким рецептом успіху, відверто розповіла про страх перед новим романом, а також зізналася, що в свій час була в стосунках з одруженим чоловіком.

"Я стільки "набила гуль" і стільки страждала, що не хочу навіть і близько нікого підпускати в своє життя", - зізналася українська плавчиха в ефірі "Зіркового шляху" на каналі "Україна".

Як з'ясувалося, у неї вже два роки немає відносин. І останній чоловік, як і попередні, виявився проблемним, був одружений. Спортсменка дізналася про цей факт тільки через деякий час.

"Було складно відразу припинити відносини. Але через якийсь час я зрозуміла, що це не моє", - сказала чотириразова олімпійська чемпіонка.

Вона не захотіла руйнувати чужу сім'ю і залишатися на других ролях.

"Це страшно насправді, що зараз ось таке суспільство: немає якогось культу сім'ї. Страшно комусь довіритися", - поділилася Яна Клочкова.

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Яна Клочкова відверто розповіла про особисте життя (фото: instagram.com/yana_klochkova)

Сьогодні в житті Клочкової є тільки один гідний чоловік. Це син Саша. Хлопчикові вже 10 років, правда, він живе в Криму. Так склалися обставини, що там йому комфортно і вчитися у школі, і займатися спортом. Але Яна навідується до сина, як тільки з'являється така можливість.

Яна Клочкова з сином (фото: instagram.com/yana_klochkova)

Раніше були розкриті деталі зухвалого пограбування Яни Клочкової в Києві.

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