Страшні відчуття: Каменських зізналася в серйозному захворюванні, через яке відлетіла з країни

"Я вважаю себе сильною людиною, але я така ж людина, як і всі, і у мене теж бувають складні емоційні періоди", - зазначає зірка.

Настя називає себе гіпервідповідальною і дуже чутливою людиною, зізнається, що вона переживальна і багато пропускає через себе. До того ж, минулий рік був вкрай важким в емоційному плані для всіх, включаючи співачку. У неї навіть почалися панічні атаки, чого раніше не спостерігалося.

"Швидше, через графік, несподіваний карантин, величезну кількість роботи і втрату рідної людини, мого тата, мій організм дав сигнал: "Пора перезавантажитися", – вважає співачка.

Настя полетіла в Мексику заради перезавантаження (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка описала стан, який їй довелося пережити – напад безконтрольної паніки дуже налякав артистку.

"Це були дуже дивні відчуття, коли вся буря емоцій виходить з тебе через край, і ти не можеш контролювати свій стан. Тобі тривожно, пульс частішає, і ти не знаєш, що відбувається. Найстрашніше, що ти реально не можеш нічого зробити. Мені здається, в такі моменти потрібно виплеснути всі емоції, дати їм волю, щоб обнулитися", - знайшла вона вихід.

Після цього Настя вирішила полетіти туди, де зможе нормалізувати свій емоційний стан, енергетично наповнитися і відчути умиротворення. Вона взяла подругу, дизайнера Ганну Завгородню-Андрійчук, маму Лідію Петрівну і вирушила на ретріт в Мексику.

Настя нещодавно вперше зіткнулася з панічними атаками (фото: instagram.com/kamenskux)

Щоб вирішити свої внутрішні проблеми, Настя вирішила звернутися до місцевих шаманів для проведення спеціального ритуалу.

"Темаскаль - це найдавніший мексиканський ритуал очищення тіла, душі і духу. Шамани вважають, що, пройшовши всі етапи, ти в кінцевому підсумку виходиш переродження. І мені дійсно здається, що це ідеальний спосіб пропрацювати все всередині, всі блоки, страхи і позбутися негативу", - заявила смілива Настя.