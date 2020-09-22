RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Пристрасні фото вже дорослої зірки "Сватів" в спокусливих образах

Автор: Дмитрий Войналович

Краса української актриси Анни Кошмал навряд чи залишить когось байдужим

Анна Кошмал – популярна українська актриса, яка брала участь в безлічі проєктів.

Популярні новини

Але у більшості шанувальників вона досі асоціюється з однією знаковою роллю. Женя Ковальова з "Сватів", яку зіграла Анна у п'ятому і шостому сезонах серіалу, зробила її справжньою народною улюбленицею, принесла їй славу і номінацію на престижну премію "Телетріумф".

Зараз Анні - 25, вона заміжня і виховує сина. Портфоліо артистки регулярно поповнюватися новими серіалами і фільмами. Але при всій зайнятості вона встигає приділяти увагу своїм фанатам. Дівчина активно веде свій блог в мережі Instagram, де ділиться думками, досягненнями і моментами особистого життя.

Зрозуміло, без пікантних фото в спокусливих образах також не обходиться. Фото у відвертих купальниках, пристрасних нарядах для зйомок і домашні селфі – далеко не рідкість на її сторінці. У таких кадрах деколи насилу можна упізнати юну Женю. Тим більш цікаво фанатам спостерігати за вже такою дорослою зіркою "Сватів".

Анну Кошмал вважають однією з найкрасивіших актрис України (фото: instagram.com/smorkovkina)

Дивіться також гарячі фото моделі-ангела з розкішним тілом і милим личком.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України фотоактриса