Сумська висловилася про дієти і поділилася секретом стрункості: позначається ефективно

56-річна Ольга Сумська знає секрет молодості і краси, а її молодий і квітучий зовнішній вигляд її тому яскраве підтвердження. При цьому, актриса – чудова господиня, вона часто ділиться рецептами з особистої кулінарної збірки, вчить готувати швидкі і корисні смачні вітамінні сніданки і складні святкові страви. При цьому вона може похвалитися точеними формами.

У програмі "Вечеря з Дороті" на YouTube-каналі актриса розкрила секрет своїх струнких форм.

"Якщо хочеться трохи відточити фігуру, прибираю солодке, не вечеряю, періодично голодую – вельми ефективно позначається на фігурі. Всі дієти – вони потім повертаються. Це трохи знущання над своїм організмом. Організм як комп'ютер, ви його в чомусь обмежуєте, він відкладає, а потім трошки мстить", – з гумором відповіла актриса.

Ольга вражає шанувальників квітучим зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/olgasumska)

Ольга чесно зізнається, що на заняття спортом у неї не вистачає ні часу, ні сил. Пробіжкам в парку вона віддає перевагу здоровому сну.

Актриса зізналася, що відчуває себе в своєму віці просто чудово і насолоджується цим благодатним періодом життя.

"Коли мені було 30, мені здавалося: "Господи, 50! Ну, це ж взагалі". Але зараз я настільки самодостатня, мені шалено подобається мій період життя, він насичений, наповнений яскравими зустрічами і творчими проектами. У цьому віці я відчуваю особливий драйв! Треба сприймати життя як подарунок, кожен день, кожну хвилину", - ділиться власними секретами щастя і натхнення зірка.

Ольга Сумська розкрила свої секрети стрункості

Нагадаємо, що раніше Ольга Сумська висловилася про своє ставлення до уколів краси і пластичної хірургії. Вона заявила, що боїться радикальних втручань в зовнішність.