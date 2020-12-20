Суперпапа! Юрій Горбунов зачарував новорічним фото з синочком і вражаючим подарунком

Юрій Горбунов та Катя Осадча почали підготовку до новорічних свят завчасно. Зіркова сім'я прикрасила ялинку в передпокої і створила вдома затишну атмосферу. В ніч з п'ятниці 18 грудня на суботу 19 грудня православний світ святкував День Святого Миколая, і цю дату не змогли обійти стороною і ведучі. Так, Юрій показав в Instagram, що отримав на свято його синок Іван.

Ведучий подарував дитині величезну яскраву машину, і той захоплено став розглядати подарунок. Також Юрій показав новорічну домашню ялинку і заінтригував об'ємними коробками з подарунками.

"Сподіваюся, ви були чемними і замість різки, Святий Миколай приніс вам подарунки! Не знаю, як буде далі, але до сьогоднішнього дня Іван був дуже ввічливим, знаючи, що за ним спостерігає Святий Миколай. А як бути далі? Ким мотивувати дитину бути ввічливим?" - поцікавився Юрій.

Юрій Горбунов з сином Іваном похвалилися подарунками (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники зіркової сім'ї зазначили, що шоумен змінив традиції і показав Івана не зі спини, як раніше, а в профіль.

Пупсики

Супер тато!

Ви класні!

Татів синку, мені здається

Який вже малюк великий

У вас прогрес - ви, нарешті, хоча і в профіль, але малого показали таки, вже не зі спини

Ух ти, як же така машина під подушку помістилася?

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов показали перші фото зі зйомок "Голосу країни 11".