Суперсила! Каменських показала себе за несподіваним заняттям і зробила важливу заяву

Настя одяглася для прибирання в рожеву оригінальну футболку з написом "Дівчата рулять" і зручні джинсові світлі шорти. Вона зібрала волосся в два грайливих хвостика з боків.

Сівачка заправляє постіль, витирає дзеркала у ванній кімнаті, гладить, а попутно приміряє вбрання у вбиральні, аксесуари і робить зачіску.

У підписі до home video Настя побажала, щоб усі представниці прекрасної статі щодня відчували себе особливими. Також вона нагадала, у чому ж полягає жіноча потужна супер-сила і навздогін своєму новому хіту запевнила – дівчата рулять!

"Кожна з нас унікальна і багатогранна. Ми вміємо бути такими різними, встигати робити стільки речей! Прикрашати світ, радувати оточуючих, дарувати любов своїм другим половинкам і приймати любов зі щастям і подякою. Літати в космос, і робити неймовірні наукові відкриття! Керувати величезним бізнесом і створювати в будинку чарівний затишок! Дарувати життя і піклуватися про сім'ю! Надихати поглядом і добрим словом, захоплювати, розбурхувати, бути добрими, ніжними, пухнастими. Ми завжди можемо бути самою собою, вибирати будь-яку професію чи покликання, відчувати будь-які емоції. Ми різні! В цьому і є наша суперсила! Обіймаю кожну з вас. Нехай весна і свято кожен день буде в душі! І пам'ятайте — дівчатка такі дівчатка", - написала надихаюче привітання зірка.