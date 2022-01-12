А весілля буде? Камінська в розкішній білосніжній сукні заговорила про шлюби

На Славі – розкішна пишна весільна сукня зі шлейфом від бренду Catarina Kordas. Верх з екстремальним розрізом до талії і шлейфом, розшитим розсипом каменів і страз, надавали вбранню особливу спокусливість і урочистість. Співачка гладко уклала назад волосся, а в якості аксесуару одягла широкий обруч-пов'язку з перлинами.

Слава у весільній сукні розбурхала мережу (фото: instagram.com/babaslavka)

Фотосесію у весільній сукні Слава влаштувала ще рік тому, минулого січня, але тоді показала лише одне фото. Зараз же вона опублікувала більше знімків в білосніжному пишному вбранні.

"До весілля заживе", - залишила загадковий підпис під кадром у весільній сукні співачка. Вона присіла на сніг і широко посміхається, позуючи на камеру.

Шанувальникам сподобався весільний лук зірки, також вони запідозрили, що співачка знову зібралася під вінець.

Знову наречена

Що, знову?

А весілля буде?

Вау, супер

Яка гарна Слава

Як завжди на висоті

Яка ти крута

Снігова королева

Сама Зима завітала! Це до весілля

Як можна бути такою неймовірно красивою

"1/2/3? Моя улюблена 2 коротко про шлюби (не мої). Карина, наступне плаття буде красивим і ти, сподіваюся, почала вже ліпити стрази на боа", - звернулася вона до дизайнера і автора весільного вбрання.

Слава Камінська спантеличила шанувальників фото у весільному вбранні (фото: instagram.com/babaslavka)