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Такі щасливі! Ребрик, яка перемогла коронавірус, розчулила романтикою з чоловіком

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 12:33
Такі щасливі! Ребрик, яка перемогла коронавірус, розчулила романтикою з чоловіком Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик підхопила коронавірус і більше двох тижнів провела вдома на самоізоляції. Артистка ділилася з шанувальниками новинами про своє самопочуття, а також розповідала, чим займається в цей час. Зараз вона вже перемогла хворобу і повернулася до роботи і нормального життя.

У своєму Instagram Лілія поділилася ніжним фото з коханим чоловіком Андрієм Диким - парочка їде кудись в машині і виглядає дуже щасливою.

Ведуча ошатно одягнена і з ефектним макіяжем і укладанням. В руках вона тримає букет квітів - явно подарунок від коханого. Чоловік мило притиснувся до Лілії і задоволено посміхається.

Судячи з усього, парочка влаштувала собі романтичну вилазку для двох, адже артистка довгий час провела "в ув'язненні" вдома через хворобу.

"Які плани на вечір? Наш план - СПОНТАННІСТЬ, який завжди працює, особливо якщо блондинка вирішила, що сьогодні субота", - поділилася задоволена Ребрик.

Такі щасливі! Ребрик, яка перемогла коронавірус, розчулила романтикою з чоловіком

Лілія Ребрик зворушила ніжним фото з чоловіком Андрієм Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі радіють за Лілію, бажають їй добре провести час та розчулюються зворушливому кадру з коханим.

  • Крута та чудова, мега позитивна, запальна парочка!!! Гідний приклад для наслідування! Захоплююсь вами!!!
  • Яке миле фото, повне ніжності!!!
  • Така гарна, позитивна пара. Класні люди, які випромінюють приємність. На вас хочеться бути схожими. Ві неймовірні.
  • Дуже красиві
  • Ось це правильно, я теж люблю спонтанність
  • Ви найкращі!
  • Які ж ви гарні. Щастя вашій родині
  • ві дивовижна, чарівна, прекрасна !
  • Сонячні
  • Вогонь в очах у обох
  • Після самоізоляції у вас кожен день тепер Свято!!!
  • Які Ви прекрасні!!! Романтична дівчинка, щаслива пара!!!

Нагадаємо, Лілія Ребрик розговорилася про перенесений коронавірус і зізналася, що це було важке випробування.

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