Такі щасливі! Ребрик, яка перемогла коронавірус, розчулила романтикою з чоловіком
Українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик підхопила коронавірус і більше двох тижнів провела вдома на самоізоляції. Артистка ділилася з шанувальниками новинами про своє самопочуття, а також розповідала, чим займається в цей час. Зараз вона вже перемогла хворобу і повернулася до роботи і нормального життя.
У своєму Instagram Лілія поділилася ніжним фото з коханим чоловіком Андрієм Диким - парочка їде кудись в машині і виглядає дуже щасливою.
Ведуча ошатно одягнена і з ефектним макіяжем і укладанням. В руках вона тримає букет квітів - явно подарунок від коханого. Чоловік мило притиснувся до Лілії і задоволено посміхається.
Судячи з усього, парочка влаштувала собі романтичну вилазку для двох, адже артистка довгий час провела "в ув'язненні" вдома через хворобу.
"Які плани на вечір? Наш план - СПОНТАННІСТЬ, який завжди працює, особливо якщо блондинка вирішила, що сьогодні субота", - поділилася задоволена Ребрик.
Лілія Ребрик зворушила ніжним фото з чоловіком Андрієм Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Користувачі мережі радіють за Лілію, бажають їй добре провести час та розчулюються зворушливому кадру з коханим.
- Крута та чудова, мега позитивна, запальна парочка!!! Гідний приклад для наслідування! Захоплююсь вами!!!
- Яке миле фото, повне ніжності!!!
- Така гарна, позитивна пара. Класні люди, які випромінюють приємність. На вас хочеться бути схожими. Ві неймовірні.
- Дуже красиві
- Ось це правильно, я теж люблю спонтанність
- Ви найкращі!
- Які ж ви гарні. Щастя вашій родині
- ві дивовижна, чарівна, прекрасна !
- Сонячні
- Вогонь в очах у обох
- Після самоізоляції у вас кожен день тепер Свято!!!
- Які Ви прекрасні!!! Романтична дівчинка, щаслива пара!!!
Нагадаємо, Лілія Ребрик розговорилася про перенесений коронавірус і зізналася, що це було важке випробування.