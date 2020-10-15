Світлана Тарабарова розкрила ім'я донечки і розсекретила знакову історію про неї: знали точно

Співачка розповіла сімейні історії про імена дітей

В кінці вересня співачка Світлана Тарабарова вдруге стала мамою – у неї народилася донечка. А днями співачка і її чоловік, продюсер і особистий директор Олексій Бондар, відсвяткували четверту річницю весілля, так що приводів для радості у пари хоч відбавляй! Шанувальники не давали артистці спокою питаннями про ім'я донечки, тому співачка вирішила розповісти сімейну історію і відкрити завісу таємниці.

Світлана поділилася в Instagram зворушливим фото, на якому позувала з коханим і двома дітьми, а також поділилася розповіддю про імена дітей, адже з кожним з них пов'язана особлива історія.

Артистка уточнила, що синочка Івана назвала в честь дідуся чоловіка Олексія. Він був дуже важливою людиною в житті онука, тому її чоловік мріяв назвати хлопчика на честь діда.

Світлана Тарабарова назвала сина і дочку знаковими іменами (фото: instagram.com/tarabarova)

А ось ім'я дочки у пари також пов'язано з незвичайною знаковою історією. 21 січня 2020 року подружжя вирушило в подорож в іспанську Барселону, де відвідали знаменитий собор Sagrada Família. Саме там, стоячи біля статуї Діви Марії, Світлана відчула ознаки токсикозу.

"Кажу Олексію: "Здається, ми станемо батьками вдруге. А він мені: "Так! І доньку Марією назвемо". А я йому відповідаю: "Згодна! Це єдине ім'я, яке мені подобається для дочки". А через декілька місяців ми вже точно дізналися, що буде дочка", - поділилася особистою історією співачка.

Нагадаємо, що раніше Ілона Гвоздьова назвала ім'я новонародженого сина і показала перші фото з малюком.

До речі, в середині серпня мамою втретє стала співачка ALYOSHA, яка народила дочку.