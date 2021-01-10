Я вільна: Юлія Саніна спантеличила фанатів новим татуюванням і заговорила про розлучення

Українська співачка Юлія Саніна не приховує свого сімейного щастя, чоловік і син, за її зізнанням, завжди були її натхненням і підтримкою. Фанати співачки обожнюють її сім'ю і називають їх найкрасивішою парою українського шоу-бізнесу.

Нещодавно Юлія зі своїми чоловіками побувала в Єгипті - після проекту "Танці з зірками" вона захотіла розслабитися і набратися нових сил. Зірка весь час радувала шанувальників фото з сонячної країни: родина побувала на яхті у відкритому морі, відвідала знаменитий акваріум і просто купалася і валялася на пляжі.

А тепер - новий апгрейд від співачки: Юлія здивувала шанувальників новим татуюванням. Слова "Я вільна" змусили їх задуматися, що відбувається в житті у їх улюбленої співачки.

Справжня ця тату або тимчасова, а також що вона означає? Фанати засипали Саніну питаннями в секції коментарів, але здогади залишилися здогадками. А от свій наступний пост Юлія підписала рядком із пісні. Співачка заговорила про розставання.

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Какими б вы ни были сильными, не расставайтесь с любимыми..." (якими б ви не були сильними, не розлучайтеся з коханими), - написала Саніна під фотознімком в полі - кадрі з кліпу. Шанувальники видихнули з полегшенням, значить, їх улюбленої парі не загрожує розставання.

Нагадаємо, нещодавно Юлія зізналася, що втомлюється зображати з себе сильну жінку.