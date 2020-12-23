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Син дорослішає, мама молодшає: Наталія Водянова захопила красою на фото з сином-іменинником

Новость на русском → Середа 23 грудня 2020 17:26
Син дорослішає, мама молодшає: Наталія Водянова захопила красою на фото з сином-іменинником Наталя Водянова з Лукасом (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталя Водянова - одна з найуспішніших моделей в світі, філантроп і бізнесвумен. Але особисте життя і материнство завжди йшли паралельно з запаморочливим успіхом знаменитості. Вперше Наталя стала мамою в досить юному 19-річному віці. А тому сьогодні, коли її старший син Лукас відзначає своє 19-річчя, його 38-річна мама виглядає неймовірно свіжо і молодо.

Син дорослішає, мама молодшає: Наталія Водянова захопила красою на фото з сином-іменинникомСин дорослішає, мама молодшає: Наталія Водянова захопила красою на фото з сином-іменинником
Наталя Водянова здивувала фанатів (фото: instagram.com/natasupernova)

На честь дня народження старшого з п'яти дітей Наталя зробила зворушливий пост. Модель показала фото, зроблене в ранньому дитинстві Лукаса. А після - декілька місяців тому. Під знімками вона написала слова-послання для сина. "Мені не вистачить слів висловити гордість і вдячність тобі за те, що ти є! Ти ще дуже юний, але в потрібні хвилини я відчуваю чоловічу надійність, підтримку й опору, і я знаю, що люди навколо можуть на тебе покластися. Спасибі тобі за те, який ти є!".

Шанувальники із задоволенням приєдналися до привітань. Але не менше їх увагу привернула неймовірна молодість Водянової: фанати впевнені, що з роками Наталія "тільки молодшає".

Раніше ми писали, що Наталя Водянова показала стильний образ, який підійде тим, хто любить багатошаровість.

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