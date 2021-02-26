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Таїнство двох душ: пристрасна Ані Лорак заворожила відео

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 13:05
Таїнство двох душ: пристрасна Ані Лорак заворожила відео Ані Лорак (фото: прес-служба)
Автор: Lite

Ані Лорак порадувала фанатів виходом нового синглу "Наполовину", першого в цьому році. У кліпі зірка з'явилася в двох незвичайних пристрасних образах.

Перший зробив її просто невпізнаваною, другий - більш звичний. Обидва вбрання допомогли артистці вжитися в драматичну роль, якої вимагав сценарій.

Спочатку співачка постала в ефектному "голому" платті зі сріблястими блискучими вставками і довгим шлейфом, яке підкреслило всі достоїнства її фігури. Доповнили його босоніжки на високих підборах, великі сережки і вишукані кільця на пальцях. Родзинкою образу стала зачіска: завдяки короткому каре з чубчиком вона буквально перевтілилася в іншу людину.

Таїнство двох душ: пристрасна Ані Лорак заворожила відеоТаїнство двох душ: пристрасна Ані Лорак заворожила відео

Ані Лорак представила новий кліп (фото: прес-служба)

Для другого сценічного лука їй підібрали чорне вечірнє плаття, розшите паєтками. З глибоким декольте, одним рукавом і високим розрізом по нозі, воно прекрасно передало її образ фатальної жінки-вамп. Без стильних аксесуарів і яскравого мейк-апу також не обійшлося.

Таїнство двох душ: пристрасна Ані Лорак заворожила відео

Ані Лорак зіграла саму себе (фото: прес-служба)

В основі сюжету кліпу - любовний трикутник. І Ані Лорак вперше зіграла саму себе - артистку, яка зі сцени транслює власну історію.

"Історія дуже близька мені. Рядки "Стань щасливіший, чуєш, але не будь-якою ціною, якщо третій зайвий" глибоко відкривають сенс всієї пісні. Це про сильну, вольову особистость, яка пройшла через помилки і розчарування, але, тим не менш, зберегла в собі світло. У неї залишилися сили, щоб вийти і легко розповісти цю історію публіці", - каже Ані Лорак.

Пісня розповідає особисту історію артистки (відео: офіційний YouTube-канал Ані Лорак)

Раніше ми писали про нову обраницю эск-чоловіка Ані Лорак, з якою він нещодавно відпочив у Буковелі.

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