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Така доросла вже: Віра Брежнєва показала 12-річну дочку-іменинницю

Автор: Марина Настевич

Екс-солістка групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва - мама двох дочок. Молодшій Сарі 14 грудня виповнилося 12 років і співачка зворушливо привітала її в мережі, а також показала, як виросла дівчинка.

На своїй сторінці в Instagram дружина Костянтина Меладзе опублікувала милий відеоролик, в якому зібрала фото і відео малятка з дитинства до сьогоднішнього дня.

На кадрах новонароджена Сара стрімко перетворюється на прекрасну, струнку дівчину, дуже схожу на свою маму.

"12!!! День Народження нашої улюбленої дівчинки - наше велике свято! Сара", - пописала пост Брежнєва, супроводивши його сердечками.

Варто відзначити, що на нових фото дівчинку не впізнати - Сара позувала в стильних нарядах, а також з яскравим макіяжем. Шанувальники приєдналися до привітань, багато хто також написали, що дівчинка виглядає дуже дорослою для своїх 12 років.

  • Яка красуня цікава вийшла
  • Омг!!! Яка красуня і така доросла вже
  • Поздоровляю!!! Красуня така
  • Ого! 12! Я в 12 в ляльки грала. очманіти!
  • Ого! Так виглядати в 12, я в її віці в Барбі грала і кропиву палицею лупила
  • Навіщо діти виглядають старше своїх років?
  • З днем народження! Красуня, вся в маму
  • Ось це Сара, так виросла, перетворюється в прекрасну дівчину
  • З Днем народження, Віра, вашу дорослу і красиву дівчину
  • Така красуня виросла!!! Поздоровляю!
  • З іменинницею! Красива і стильна!!! ух тримайтеся женихи
  • Капець дівчисько виросла

Батьком молодшої дочки Сари є український бізнесмен Михайло Кіперман. Пара розлучилася в 2012 році після шести років шлюбу. Зараз дівчинка живе з мамою і її нинішнім чоловіком Костянтином Меладзе.

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва зробила зізнання про материнство у 19 років - тоді артистка народила першу дочку Соню.

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Віра Брежнєва