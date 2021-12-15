Така доросла вже: Віра Брежнєва показала 12-річну дочку-іменинницю

Екс-солістка групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва - мама двох дочок. Молодшій Сарі 14 грудня виповнилося 12 років і співачка зворушливо привітала її в мережі, а також показала, як виросла дівчинка.
На своїй сторінці в Instagram дружина Костянтина Меладзе опублікувала милий відеоролик, в якому зібрала фото і відео малятка з дитинства до сьогоднішнього дня.
На кадрах новонароджена Сара стрімко перетворюється на прекрасну, струнку дівчину, дуже схожу на свою маму.
"12!!! День Народження нашої улюбленої дівчинки - наше велике свято! Сара", - пописала пост Брежнєва, супроводивши його сердечками.
Варто відзначити, що на нових фото дівчинку не впізнати - Сара позувала в стильних нарядах, а також з яскравим макіяжем. Шанувальники приєдналися до привітань, багато хто також написали, що дівчинка виглядає дуже дорослою для своїх 12 років.
Батьком молодшої дочки Сари є український бізнесмен Михайло Кіперман. Пара розлучилася в 2012 році після шести років шлюбу. Зараз дівчинка живе з мамою і її нинішнім чоловіком Костянтином Меладзе.
Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва зробила зізнання про материнство у 19 років - тоді артистка народила першу дочку Соню.