Така доросла вже: Віра Брежнєва показала 12-річну дочку-іменинницю

На кадрах новонароджена Сара стрімко перетворюється на прекрасну, струнку дівчину, дуже схожу на свою маму.

"12!!! День Народження нашої улюбленої дівчинки - наше велике свято! Сара", - пописала пост Брежнєва, супроводивши його сердечками.

Варто відзначити, що на нових фото дівчинку не впізнати - Сара позувала в стильних нарядах, а також з яскравим макіяжем. Шанувальники приєдналися до привітань, багато хто також написали, що дівчинка виглядає дуже дорослою для своїх 12 років.

Яка красуня цікава вийшла

Омг!!! Яка красуня і така доросла вже

Поздоровляю!!! Красуня така

Ого! 12! Я в 12 в ляльки грала. очманіти!

Ого! Так виглядати в 12, я в її віці в Барбі грала і кропиву палицею лупила

Навіщо діти виглядають старше своїх років?

З днем народження! Красуня, вся в маму

Ось це Сара, так виросла, перетворюється в прекрасну дівчину

З Днем народження, Віра, вашу дорослу і красиву дівчину

Така красуня виросла!!! Поздоровляю!

З іменинницею! Красива і стильна!!! ух тримайтеся женихи

Капець дівчисько виросла

Батьком молодшої дочки Сари є український бізнесмен Михайло Кіперман. Пара розлучилася в 2012 році після шести років шлюбу. Зараз дівчинка живе з мамою і її нинішнім чоловіком Костянтином Меладзе.