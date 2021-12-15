Такая взрослая уже: Вера Брежнева показала 12-летнюю дочь-именинницу

На кадрах новорожденная Сара стремительно превращается в прекрасную, стройную девушку, очень похожую на свою маму.

"12!!! День Рождения нашей любимой девочки - наш большой праздник! Сара", - пописала пост Брежнева, сопроводив его сердечками.

Стоит отметить, что на новых фото девочку не узнать - Сара позировала в стильных нарядах, а также с ярким макияжем. Поклонники присоединились к поздравлениям, многие также написали, что девочка выглядит очень взросло для своих 12 лет.

Какая красотка интересная получилась

Омг!!! Какая красавица и такая взрослая уже

Поздравляю!!! Красотка такая

Ого! 12! Я в 12 в куклы играла. обалдеть!

Ого! Так выглядеть в 12, я в ее возрасте в Барби играла и крапиву палкой лупила

Зачем дети выглядят старше своих лет?

С днём рождения! Красавица, вся в маму

Вот это Сара, так выросла, превращается в прекрасную девушку

С Днём рождения, Вера, Вашу взрослую и красивую девушку

Такая красотка выросла!!! Поздравляю!

С именинницей! Красивая и стильная!!! ух держитесь женихи

Капец девчонка выросла

Отцом младшей дочери Сары является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака. Сейчас девочка живет с мамой и ее нынешним мужем Константином Меладзе.