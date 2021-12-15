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Такая взрослая уже: Вера Брежнева показала 12-летнюю дочь-именинницу

Автор: Марина Настевич

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева - мама двоих дочерей. Младшей Саре 14 декабря исполнилось 12 лет и певица трогательно поздравила ее в сети, а также показала, как выросла девочка.

На своей странице в Instagram супруга Константина Меладзе опубликовала милый видеоролик, в котором собрала фото и видео малышки с младенчества до сегодняшнего дня.

На кадрах новорожденная Сара стремительно превращается в прекрасную, стройную девушку, очень похожую на свою маму.

"12!!! День Рождения нашей любимой девочки - наш большой праздник! Сара", - пописала пост Брежнева, сопроводив его сердечками.

Стоит отметить, что на новых фото девочку не узнать - Сара позировала в стильных нарядах, а также с ярким макияжем. Поклонники присоединились к поздравлениям, многие также написали, что девочка выглядит очень взросло для своих 12 лет.

  • Какая красотка интересная получилась
  • Омг!!! Какая красавица и такая взрослая уже
  • Поздравляю!!! Красотка такая
  • Ого! 12! Я в 12 в куклы играла. обалдеть!
  • Ого! Так выглядеть в 12, я в ее возрасте в Барби играла и крапиву палкой лупила
  • Зачем дети выглядят старше своих лет?
  • С днём рождения! Красавица, вся в маму
  • Вот это Сара, так выросла, превращается в прекрасную девушку
  • С Днём рождения, Вера, Вашу взрослую и красивую девушку
  • Такая красотка выросла!!! Поздравляю!
  • С именинницей! Красивая и стильная!!! ух держитесь женихи
  • Капец девчонка выросла

Отцом младшей дочери Сары является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака. Сейчас девочка живет с мамой и ее нынешним мужем Константином Меладзе.

Напомним, ранее Вера Брежнева сделала признание о материнстве в 19 лет - тогда артистка родила первую дочь Соню.

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Вера Брежнева