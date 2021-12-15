Такая взрослая уже: Вера Брежнева показала 12-летнюю дочь-именинницу

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева - мама двоих дочерей. Младшей Саре 14 декабря исполнилось 12 лет и певица трогательно поздравила ее в сети, а также показала, как выросла девочка.
На своей странице в Instagram супруга Константина Меладзе опубликовала милый видеоролик, в котором собрала фото и видео малышки с младенчества до сегодняшнего дня.
На кадрах новорожденная Сара стремительно превращается в прекрасную, стройную девушку, очень похожую на свою маму.
"12!!! День Рождения нашей любимой девочки - наш большой праздник! Сара", - пописала пост Брежнева, сопроводив его сердечками.
Стоит отметить, что на новых фото девочку не узнать - Сара позировала в стильных нарядах, а также с ярким макияжем. Поклонники присоединились к поздравлениям, многие также написали, что девочка выглядит очень взросло для своих 12 лет.
Отцом младшей дочери Сары является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака. Сейчас девочка живет с мамой и ее нынешним мужем Константином Меладзе.
Напомним, ранее Вера Брежнева сделала признание о материнстве в 19 лет - тогда артистка родила первую дочь Соню.