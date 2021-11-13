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"Таких ідеальних не буває": Полякова в мікробікіні поставила на вуха мережу і похвалилася талантом дочки

Автор: Styler

Оля Полякова з доньками вирушила на Мальдівські острови - у райському місці співачка дозвільно проводить час і не втомлюється захоплюватися оточуючими красотами. Вона із задоволенням ділиться з шанувальниками фото і відео і розповідає про свою відпустку в екзотичному місці на карті. Не обійшлося і без традиційного пляжного фотосету в бікіні, що викликав ажіотаж в мережі.

На особистій сторінці в Instagram зірка запостила спекотні кадри в блискучому шоколадному крихітному бікіні, що підкреслило її стрункі форми.

Співачка одягла на голову солом'яний крислатий капелюшок, а очі приховала за сонячними окулярами, вона приймає ефектні пози на камеру і демонструє спортивну фігуру з ідеальним пресом. Виявилося, що фотографом мами стала молодша дочка артистки Аліса.

Оля Полякова захопила струнким тілом в бікіні (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Підріс фотограф! 1 2 3 4? Це прям для неї важливо!"- запевнила Оля, попросивши вибрати одне з представлених фото.

"У Аліси талант! Так круто підібрані ракурс і світло! Оля, Богиня!"- захопилася Ольга Сумська. "Секс на ножищах", - так охарактеризував Полякову її колега Віталій Козловський.

Шанувальники Олі не встояли перед її формами і закидали співачку компліментами, не забувши похвалити талант Аліси.

  • Всі фото прекрасні! Фотографу респект і повага
  • Фігура - казкова, заслуговує поваги - це величезна праця
  • Всі фотки вогонь!
  • Всі фото просто шикарні. І модель і фотограф на вищому рівні
  • Ти взагалі реальна, Оля?
  • Олечка, таких ідеальних не буває
  • Ну фото просто незрівнянна
  • Тіло у Вас просто бомба
  • Як як можна бути такою супер красунею, такою позитивною і енергійною?

Нагадаємо, що Влад Яма з дружиною і сином також відправився на Мальдіви, здійснивши давню мрію.

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Оля Полякова