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"Таких идеальных не бывает": Полякова в микробикини поставила на уши сеть и похвасталась талантом дочки

Автор: Styler

Оля Полякова с дочками отправилась на Мальдивские острова – в райском месте певица праздно проводит время и не устает восхищаться окружающими красотами. Она с удовольствием делится с поклонниками фото и видео и рассказывает о своем отпуске в экзотическом месте на карте. Не обошлось и без традиционного пляжного фотосета в бикини, вызвавшего ажиотаж в сети.

На личной страничке в Instagram звезда запостила жаркие кадры в блестящем шоколадном крошечном бикини, подчеркнувшем ее стройные формы.

Певица надела на голову соломенную широкополую шляпку, а глаза скрыла за солнечными очками. Она принимает эффектные позы на камеру и демонстирует спортивную фигуру с идеальным прессом. Оказалось, что фотографом мамы стала младшая дочь артистки Алиса.

Оля Полякова восхитила стройным телом в бикини (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Подрос фотограф! 1 2 3 4? Это прям для нее важно!" – заверила Оля, попросив выбрать одно из представленных фото.

"У Алисы талант! Так круто подобраны ракурс и свет! Оля,Богиня!" – восхитилась Ольга Сумская. "Секс на ножищах", - так охарактеризовал Полякову ее коллега Виталий Козловский.

Поклонники Оли не устояли перед ее формами и забросали певицу комплиментами, не забыв похвалить талант Алисы.

  • Все фото прекрасны! Фотографу респект и уважуха
  • Фигура – сказочная, заслуживает уважения – это огромный труд
  • Все фотки огонь!
  • Все фото просто шикарные. И модель и фотограф на высшем уровне
  • Ты вообще реальная, Оля?
  • Олечка, таких идеальных не бывает
  • Ну фото просто бесподобны
  • Тело у Вас просто бомба
  • Как как можно быть такой супер красоткой , такой позитивной и энергичной?

Напомним, что Влад Яма с женой и сыном также отправился на Мальдивы, осуществив давнюю мечту.

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Оля Полякова