У таксі, під метро на "Лісовій": Ivan NAVI згадав курйози в новорічну ніч

Так, одного разу артист на зорі кар'єри поспішав у новорічну ніч в один із закладів, куди його запросили виступити до свята. Своєї машини у нього тоді не було, і довелося викликати таксі.

"Пам'ятаю, що була люта зима, заметілі, тож водій дуже повільно їхав. В один момент я зрозумів, що вже майже 00:00, а я їду. Так і зустрів Новий рік в таксі", - згадав колишнє Ivan NAVI.

Ivan NAVI (фото: прес-служба "Нового каналу")

Разом з тим це не єдина історія Івана, пов'язана з транспортом у святкову ніч під Новий Рік.

"Я не пам'ятаю, чому опинився в новорічну ніч в метро. Ще й не на центральних станціях, а десь на "Лісовій"", - розповів він.

І ось в пам'яті відклалося, що майже опівночі він вибіг з метро, щоб не зустріти Новий рік під землею.

Ivan NAVI згадав курйозні випадки про зустріч Нового року в незвичайних місцях (фото: прес-служба "Нового каналу")

"Дивлюся на годинник, а там якраз дванадцята. Жесть!" - поділився Ivan NAVI в закуліссі проекту Improv Live Show, яке веде Олександр Педан з талановитими імпровізаторами.

Але при цьому артист зізнався, що насправді "кайфує від свого ритму життя, виступів, концертів, і отримує колосальне задоволення".

Ivan NAVI з командою проекту Improv Live Show (фото: прес-служба "Нового каналу")