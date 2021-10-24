Танці - біль: Гвоздьова прокоментувала спільний номер з MÉLOVIN'ом після скандалу на "Танцях з зірками"

"Прогін пройшли. По моєму обличчю видно, наскільки він був динамічний. Сподіваюся, наше тріо відбудеться", - висловилася Ілона.

Скріншот: instagram.com/ilonagvozdeva

Хореограф показала також свої "бойові травми", отримані під час багатогодинних репетицій.

"Танці - біль, ноги а мозолях, але, чорт, втома приємна", - поскаржилася вона.

Скріншот: instagram.com/ilonagvozdeva

Також Гвоздьова опублікувала відео репетиції спільного номера і показала, як тріо займається в залі.

"Сьогодні буде жарко, колишня гвардія танцюристів буде танцювати з новим сезоном учасників. Думаю, ефір буде насиченим, емоційним, феєричним! Чекаємо неймовірного синтезу на сцені, і хай допоможе нам Бог. Сьогодні не будемо говорити, будемо танцювати і радувати своїх глядачів", - підписала відео хореограф, екс-учасниця і переможниця "Танців з зірками".

MÉLOVIN розмістив на своїй сторінці аналогічне відео і обмежився більш лаконічним підписом:"Ой що буде, ой що буде".

У коментарях під постом артиста шанувальники підбадьорили тріо, звичайно, було чимало відсилань на конфлікт Ілони і Єлизавети.