Танцы – боль: Гвоздева прокомментировала совместный номер с MÉLOVIN'ом после скандала на "Танцах со звездами"

"Прогон прошли. По моему лицу видно, насколько он был динамичный. Надеюсь, наше трио состоиться", - высказлась Илона.

Скриншот: instagram.com/ilonagvozdeva

Хореограф показала также свои "боевые травмы", полученные во время многочасовых репетиций.

"Танцы – боль, ноги а мозолях, но, черт, усталось приятная", - посетовала она.

Скриншот: instagram.com/ilonagvozdeva

Также Гвоздева опубликовала видео репетиции совместного номера и показала, как трио занимается в зале.

"Сегодня будет жарко, бывшая гвардия танцоров будет танцевать с новым сезоном участников. Думаю, эфир будет насыщенным, эмоциональным, фееричным! Ждем невероятного синтеза на сцене, и да поможет нам Бог. Сегодня не будем говорить, будем танцевать и радовать своих зрителей", - подписала видео хореограф, экс-участница и победительница "Танцев со звездами".

MÉLOVIN разместил на своей странице аналогичное видео и ограничился более лаконичной подписью: "Ой что будет, ой что будет".

В комментариях под постом артиста поклонники приободрили трио, конечно, было немало отсылок на конфликт Илони и Елизаветы.