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Танцы – боль: Гвоздева прокомментировала совместный номер с MÉLOVIN'ом после скандала на "Танцах со звездами"

Автор: Styler

В восьмом эфире "Танцев со звездами 2021" поколонники шоу увидят "старичков" проекта – участники прошлых сезонов выйдут на паркет вместе с парами в вечер трио. Так, вместе с самой эксцентричной парой сезона MÉLOVIN'ом и Елизаветой Русиной появится Илона Гвоздева. Номер обещает быть жарким, ведь девушки повздорили в прямом эфире еще несколько выпусков тому, а далее словесные баталии перекочевали в соцсети. Такое трио пришлось по вкусу не всем поклонникам пары артиста.

Так, на личной странице в Instagram Гвоздева высказалась о совместных репетициях и номере трио.

"Прогон прошли. По моему лицу видно, насколько он был динамичный. Надеюсь, наше трио состоиться", - высказлась Илона.

Скриншот: instagram.com/ilonagvozdeva

Хореограф показала также свои "боевые травмы", полученные во время многочасовых репетиций.

"Танцы – боль, ноги а мозолях, но, черт, усталось приятная", - посетовала она.

Скриншот: instagram.com/ilonagvozdeva

Также Гвоздева опубликовала видео репетиции совместного номера и показала, как трио занимается в зале.

"Сегодня будет жарко, бывшая гвардия танцоров будет танцевать с новым сезоном участников. Думаю, эфир будет насыщенным, эмоциональным, фееричным! Ждем невероятного синтеза на сцене, и да поможет нам Бог. Сегодня не будем говорить, будем танцевать и радовать своих зрителей", - подписала видео хореограф, экс-участница и победительница "Танцев со звездами".

MÉLOVIN разместил на своей странице аналогичное видео и ограничился более лаконичной подписью: "Ой что будет, ой что будет".

В комментариях под постом артиста поклонники приободрили трио, конечно, было немало отсылок на конфликт Илони и Елизаветы.

  • Интересненько, интересно! Чувствую, будет масса впечатляющих сюрпризов
  • И все вам по плечу
  • Будет крутое шоу
  • Уверена, что бы вы не приготовили - это будет бомбапушкаракета, иначе быть не может
  • Верю, что будет это огонь. По-другому и быть не может
  • Вы огромные молодцы и я верю, что и с этой, мягко говоря, «сложностью» вы справитесь!
  • Удачи вам, сил и терпения
  • На самом деле у вас всех достаточно профессионализма, чтобы сделать крутой номер сейчас, а соперничество в профессионализме лучше оставить на потом. Все будет класс

Напомним, что ранее Илона Гвоздева неожиданно похвалила MÉLOVIN'а и его партнершу за зрелищный номер на главном паркете страны.

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Танці з зіркамиТанцы со звездамиИлона Гвоздева