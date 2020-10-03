Танці з зірками 2020: у новому ефірі з'явиться найзагадковіший персонаж

Танці з зірками у шостому ефірі, який транслюватимуть у неділю, 4 жовтня, буде дивувати. Всі номери присвятять українським виконавцям, і на шоу повернуться Юрій Ткач і DZIDZIO. Крім того, спеціальним гостем стане найзагадковіший персонаж українського ТБ.

Що ще буде відбуватися у вечірньому показі Танців з зірками на 1+1 читайте в нашому матеріалі.

Зазначимо, що на сцені під час виступів учасників будуть співати топові українські артисти: Тіна Кароль, Гайтана, TAYANNA і багато інших українських зірок

Що стосується танцювальних номерів, фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна та її партнер Дмитро Жук танцюватимуть чуттєвий контемпорарі під пісню, яку виконає Тіна Кароль, "Вільна".

Зірка "Папіка", актриса Дар'я Петрожицька цей раз зі своїм партнером Ігорем Гелуненком станцює запальну сальсу під музичний супровід Мішель Андраде "Hasta La Vista".

Сергій Танчинець, фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, повернеться до ліричного образу і разом з партнеркою Яною Цибульською виконає румбу під легендарний хіт Скрябіна "Люди, як кораблі".

Екс-ВІА Гра Надія Мейхер зізнається глядачам про боротьбу з депресією і виконає разом з Кирилом Васюком на паркеті фокстрот під пісню TAYANNA "Чекай". А Санта Дімопулос і Макс Леонов запалять паркет танець ча-ча-ча під пісню Гайтани "Самотня боса".

Надія Мейхер і Кирило Васюк (фото: 1plus1.ua)

Запрошеним суддею нового випуску стане гуморист і зірка одного з минулих сезонів "Танців" Юрій Ткач. Зустрічати пари на балконі буде теж ексучасник шоу - український актор і співак DZIDZIO.

А ось спеціальним гостем другого ефіру стане загадковий персонаж українського телебачення з нового шоу "Маскарад" - Вареник.

Шостий ефір Танців з зірками можна буде побачити в неділю о 21:00 на телеканалі "1+1". За улюблених учасників слід віддавати голоси, відправивши смс-повідомлення або проголосувавши у програмі "1plus1.video".

Нагадаємо, що минулої неділі за результатами оцінок суддів та глядацького голосування шоу залишили актор Арам Арзуманян і Тоня Руденко.

А в неділю виступ продовжать 10 пар:

Юлія Саніна і Діма Жук,

Сергій Мельник і Аделіна Делі,

Надія Мейхер і Кирило Васюк,

Санта Дімопулос і Макс Леонов,

Ольга Фреймут та Ілля Падзина,

Сергій Танчинець і Яна Цибульська,

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць,

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко,

Позитив і Юлія Сахневич,

Олег Винник та Олена Шоптенко.

Раніше ми писали, що Влад Яма прокоментував скандальний п'ятий ефір Танців з зірками.

Також повідомлялося, що Григорій Чапкіс назвав два найбільш великих номери Танців з зірками, і серед них виступ Володимира Зеленського та Олени Шоптенко у першому сезоні шоу в 2006 році.