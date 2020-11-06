Танці з зірками 2020: учасники вперше покажуть своїх коханих

Танці з зірками в 11 ефірі 8 листопада продемонструють найзворушливіший і найбільш інтимний ефір. Учасники шоу вийдуть на паркет з найдорожчими людьми - батьками, дітьми, другими половинками.

Так, починаючи з 8 листопада на шоу буде по два номери. І в цю неділю зірки станцюють два танці - один зі своїми рідними, а другий - з класичної бальної програми зі своїми партнерами.

Запрошеною суддею стане Ксенія Мішина - переможниця минулого сезону і учасниця безпрецедентного шоу "Холостячка". А ось спеціальними гостями з музичними виступами стануть співак Макс Барських і учасниця "Голос. Діти-4" NiNO.

Рок-музикант Сергій Танчинець, фронтмен групи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ виконає ф'южн разом зі своєю дружиною і дітьми. А його головний конкурент на паркеті Сергій Мельник продемонструє пристрасну румбу разом з олімпійською призеркою Анною Різатдіновою.

Сергій Танчинець з дружиною (фото: 1plus1.ua)

Надія Мейхер вперше покаже дочок Анну і Машу. Друга екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос буде танцювати контемпорарі разом з синами своїми і чоловіка.

Цей же стиль танцю покаже і Юлія Саніна, яка буде танцювати разом з батьком.

Крім того, на глядачів чекає ще один сюрприз. На паркет вийде колишній учасник і переможець четвертого сезону Ігор Кузьменко (він привів до перемоги Наталю Могилевську в 2017-му).

Ігор Кузьменко і Карина (фото: 1plus1.ua)

Ігор станцює з Кариною - дівчиною, яка втратила ногу, але любов до "Танців з зірками" допомогла їй не впасти духом. Разом вони виконають ча-ча-ча, щоб показати всім, що ніколи не треба втрачати надії.

Зустрічати пари на балконі буде шоумен Юрій Ткач.

Нагадаємо, що свої таланти на паркеті в цю неділю будуть демонструвати п'ять пар:

Надія Мейхер і Кирило Васюк,

Санта Дімопулос і Макс Леонов,

Юлія Саніна і Діма Жук,

Сергій Мельник і Аделіна Делі,

Сергій Танчинець і Яна Цибульська.

Новий випуск Танців з зірками глядачі побачать вже о 21:00 в неділю, 1 листопада, на каналі 1+1.

Нагадаємо, що в останньому випуску "Танці" покинули Ольга Фреймут та Ілля Падзина. Пара не танцювала "за життя", а просто недобрала балів. Тим не менш виліт пари з шоу викликав чималий скандал.

Ми писали також, що Наталія Могилевська на Танцях з зірками показала свого "чоловіка".