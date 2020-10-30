Танці з зірками 2020: українців чекає найдраматичніший і найзагадковіший ефір

"Танці з зірками" не перестають дивувати українців незвичайними ефірами

Танці з зірками у десятому ефірі, який покажуть в неділю, 1 листопада, готують по-справжньому феєричне шоу. Шість пар обміняються партнерами. Вони разом з суддями перевтіляться у містичних героїв. Що ще чекає на глядачів у новому випуску шоу - читайте в матеріалі Styler.

Організатори вже називають черговий ефір "найдраматичнішим випуском сезону". Адже в цю неділю ефір буде присвячений Хеллоуїну, тому учасники проекту перевтіляться в яскраві й містичні образи.

Причому зірки і їх партнери в танці привідкриють деякі таємниці закулісся.

"Кожна пара за допомогою танцю розповість свою історію відносин на паркеті", - розповіли організатори.

Судді проекту теж здивують глядачів своїми перевтіленнями: Григорій Чапкіс приміряє на себе образ Графа Дракули, Влад Яма - образ Франкенштейна, а Катерина Кухар - медсестри Мілдред Ретчед.

Судді проекту Танці з зірками (фото: 1plus1.ua)

А от з ким саме будуть танцювати зірки, хто буде зустрічати глядачів на балконі, і хто удостоїться честі стати запрошеним суддею десятого ефіру - глядачі зможуть дізнатися пізніше.

Новий випуск "Танців з зірками" глядачі побачать вже о 21:00 в неділю, 1 листопада, на каналі 1+1.

Пізніше організатори в Instagram розповіли, що ведучими балкона стане квартет програми "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін, Людмила Барбір, Єгор Гордєєв і Неля Шовкопляс. А запрошеної суддею - Наталія Могилевська.

Нагадаємо, що минулий ефір 25 жовтня покинула зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька. Дівчина пішла сама, оскільки втомилася від причіпок суддів і їй складно поєднувати проект і зйомки у другій частині серіалу. Але шанувальники в соцмережах розкритикували організаторів та суддів за упередженість до Даші.

Раніше ми також писали про рекордсменів "Танців з зірками" 2020, які досягли найбільших висот за дев'ять ефірів шоу.