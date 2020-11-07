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Танці з зірками: названо ім'я головного невдахи 11 ефіру

Автор: Світлана Мащенко

Танці з зірками 2020 наближаються до суперфіналу

Танці з зірками в 11 ефірі 8 листопада обіцяють показати неймовірне шоу. Пар на паркеті залишилося всього п'ять, тому організаторам доводиться викручуватись все сильніше, щоб утримати вибагливого глядача. Як зазвичай, завтра ефір покине одна з пар, і на виліт з шоу зірок активно приймають ставки.

Так, згідно з прогнозом букмекерів, "Танці" з найбільшою ймовірністю залишить Сергій Танчинець, фронтмен рок-групи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, а на другому місці "Холостяк" і футболіст Сергій Мельник.

Ставки приймаються з таким коефіцієнтом:

  • Сергій Танчинець: Так 25.0;
  • Сергій Мельник: Так 15.00;
  • Юлія Саніна: Так 4.00;
  • Надія Мейхер: Так 3.00;
  • Санта Дімопулос: Так 2.00.

Цікаво, що Танчинець в немилості у букмекерів вже котрий ефір поспіль. Але всякий раз його рятують певні обставини, наприклад, коронавірус у конкурентів, або те, що Ольгу Фреймут глядач незлюбив сильніше. Чи пощастить музикантові цього разу - глядачі дізнаються вже в неділю, 8 листопада. Шоу стартує о 21:00 на каналі 1+1.

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Нагадаємо, що в 11 ефірі танцювати будуть п'ять пар:

  • Санта Дімопулос і Макс Леонов
  • Сергій Мельник і Аделіна Делі
  • Юлія Саніна і Діма Жук
  • Надія Мейхер і Кирило Васюк
  • Сергій Танчинець і Яна Цибульська

А от минулий ефір Танців з зірками залишили Ольга Фреймут та Ілля Падзина. Хоча замість постійного партнера з телеведучою танцював Дмитро Дікусар, це не врятувало її від вильоту. Причому минулий ефір і результати викликали чималий скандал і посварили глядачів.

Раніше ми писали також, що Катерина Кухар назвала перших претендентів на суперфінал Танців з зірками.

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