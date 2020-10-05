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Було несподіванкою: Тарас Цимбалюк емоційно висловився про виліт з Танців з зірками

Новость на русском → Понеділок 05 жовтня 2020 17:51
Було несподіванкою: Тарас Цимбалюк емоційно висловився про виліт з Танців з зірками Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Роман Мирончук

Тарас Цимбалюк зробив емоційну заяву про шоу

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць вилетіли з "Танців з зірками". Пара протрималася на паркеті п'ять прямих ефірів і на шостому покинула шоу. Український актор не стримав свої емоції і зробив заяву про танцювальний проєкт.

Після останнього танцю пасодобля Цимбалюк написав емоційний текст про свою участь у шоу на своїй сторінці в Instagram.

Актор зазначив, що для нього було несподіванкою те, що після цього танцю він вилетів. За його словами, у танцю була приголомшлива режисура, акомпанемент, також було досить хореографії та акторської майстерності.

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць (відео: YouTube)

"Але, як каже мій тато: "Син це - життя". Я дуже вдячний Яні Заєць за досвід і витримку!!! Дякую своїй аудиторії, яка мене підтримувала! Ваші чесні вібрації все одно перемогли, - ми все це знаємо!!! Безмежно радий з вами познайомитися", - написав актор.

Він також зазначив, що "Танці з зірками" об'єднують мільйони українців. За це він висловив величезну подяку організаторам проєкту.

Шанувальники актора жалкують, що він не пройшов далі.

  • Тарас, це було феєрично! Скільки пристрасті! Яка оригінальна композиція! Була впевнена, що пройдете далі... Шкода;
  • "Танці з зірками" тепер дивитися не буду!!!! Немає сенсу. І це не життя, а шоу дуже несправедливе! Вчора навіть Кухар побачила ваш прогрес. Ви не професійний танцюрист (на відміну від Санти Дімопулос), але ви намагаєтеся і вже почало виходити. А судді не праві. Професіоналам дуже легко судити аматорів. Їх же ніхто не судить за акторські здібності;
  • Ви були найкращим! Спасибі за хороші недільні телевечори, я вже дивитися "Танці з зірками" не буду, без вас нецікаво.

Нагадаємо, що Олега Винника та його партнерку Олену Шоптенко дискваліфікували Танців з зірками.

Раніше Санта Дімопулос зробила чесні зізнання про Танці з зірками 2020.

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