Тіло мрії: Кайлі Дженнер в крихітному бікіні схвилювала розкішною фігурою

Кайлі Дженнер, як і її старша сестра Кім, взялася за свою фігуру серйозно. Бізнесвумен стала приділяти тренуванням масу часу і сил. І тепер їй є чим похвалитися. Нові фото в її блозі - тому найкращий доказ.

Кайлі і Кім (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі позує в крихітному бікіні, яке ледве прикривало її розкішне тіло. З аксесуарів зірка одягла золоту підвіску, а також тонкий ланцюжок на талію. Завершили пляжний образ солом'яний капелюх. Цікаво, що цього разу велика любителька макіяжу відмовилася від нього повністю. І виглядає при цьому не менш спокусливо.

До речі, поруч з нею на шезлонгу красується і старша сестра, яка обрала такий же купальник. "Як ми повинні", - написала Кайлі. "Ага", - підіграла їй Кім.