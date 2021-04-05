Тело мечты: Кайли Дженнер в крошечном бикини взволновала роскошной фигурой

Кайли Дженнер, как и ее старшая сестра Ким, взялась за свою фигуру всерьез. Бизнесвумен стала уделять тренировкам массу времени и сил. И теперь ей есть чем похвалиться. Новые фото в ее блоге - тому лучшее доказательство.

Кайли и Ким (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли позирует в крошечном бикини, которое едва прикрывало ее роскошное тело. Из аксессуаров звезда надела золотую подвеску, а также тонкую цепочку на талию. Завершили пляжный образ соломенная панама. Интересно, что в этот раз большая любительница макияжа, от него отказалась полностью. И выглядит при этом не менее соблазнительно.

К слову, рядом с ней на шезлонге красуется и старшая сестра, которая выбрала такой же купальник. "Как мы должны", - написала Кайли. "Ага", - подыграла ей Ким.