Тіна Кароль купила дві величезні ділянки землі в глушині Карпат

Українська співачка Тіна Кароль придбала дві ділянки землі в горах. Обидві знаходяться біля Верховини в Івано-Франківській області, але в різних селах.

Як повідомляє видання Strana, наприкінці серпня артистка оформила право власності на 2 гектари землі в селищі Бистрець урочище Росіш. Це селище досить далеко від туристичних маршрутів, але поруч Гаджинські водоспади, полонина Веснарка і гора Піп-Іван. Ще одна ділянка на 24,5 сотки Кароль придбала у селі Ільці, в долині річки Чорний Черемош. Це за 7 кілометрів від селища Бистрець. В Ільцях інфраструктура практично не розвинена, там є один підіймач і кілька кафе. Місцеві жителі здають будиночки в оренду для відпочивальників. Поруч знаходиться музей Гуцульської магії та будинок-музей, в якому кінорежисер Сергій Параджанов знімав легендарний фільм "Тіні забутих предків".

За документами земельні ділянки призначені для будівництва житлового будинку або громадських споруд (наприклад, готелю).

Тіна Кароль зізналася нещодавно в інтерв'ю для Катерини Осадчої, що стала багато подорожувати по Україні з 12-річним сином Венею і вони навесні 2020 року піднялися на Говерлу.

"Веня спробував справжню українську кухню. Побачив, як вівці пасуться, а потім спускаються вниз до місця, де їх будуть доїти, як це роблять чоловіки. Він був приголомшений цим. Я побачила Карпати з іншого боку. Зазвичай, приїжджала в Буковель, давала там концерти. А тут я поїхала до селища", - розповіла співачка і додала, що готова приїхати в гори знову і можливо навіть пошукати там щось для себе.

За даними супутників, земля Тіни Кароль стоїть поки що порожня і ніякого будівництва на ній не починали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кароль "налетіла з кулаками" на ексучасника "Танців з зірками".

А також розповідали про те, що Тіна Кароль прикрасила обкладинку книги всесвітньо відомого видання.