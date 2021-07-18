RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тіна Кароль в мікротопі з нескромним декольте полонила ніжним образом: "така кішечка"

Автор: Ольвія Агаркова

Тіна Кароль не залишає шанувальників без новин і регулярно балує їх свіжим контентом в соцмережі. Нещодавно вона оголосила про старті нового проекту для підтримки молодих виконавців, а тепер розбурхує уяву шанувальників ніжним літнім образом, який підкорив серця її фанів.

На особистій сторінці в instagram вона показала новий фотосет зі своєю участю.

Тіна вибрала для зйомки трикотажний зручний і одночасно спокусливий комплект від бренду Basemnt Basics - ніжно-салатовий топ на ґудзиках (кілька верхніх співачка розстебнула, що додало образу особливу пікантність) і стильні штани. Вона доповнила образ витонченими босоніжками кольору морської хвилі зі спільної колекції з українським брендом Kachorovska і строкатою шовковою хусточкою-банданою з власної колекції в колаборції з брендом D. OLYA.

Легкий макіяж з шиммерними блискучими тінями і пишна копиця пшеничних локонів довершили ніжний лук зірки.

Тіна показала ніжний і спокусливий новий образ (фото: instagram.com/tina_karol)

У підписі артистка побажала шанувальникам відмінного дня, а вони у відповідь обсипали її компліментами.

  • Яка красива
  • Кішечка така тут
  • Бомбезна
  • Прекрасна
  • Боже, ідеальна жінка
  • Чудова
  • Нереальна
  • Чарівність
  • Як яскраво, круто. Подобається!
  • Така сильно красива
  • Ось складається враження, що Ви, Тіна, бездоганна!

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль влаштувала спортиний фотосет у зручному міні і об'ємному топі.

Читайте LITE в Google News
Тіна Кароль