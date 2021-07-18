Тіна Кароль в мікротопі з нескромним декольте полонила ніжним образом: "така кішечка"

Тіна Кароль не залишає шанувальників без новин і регулярно балує їх свіжим контентом в соцмережі. Нещодавно вона оголосила про старті нового проекту для підтримки молодих виконавців, а тепер розбурхує уяву шанувальників ніжним літнім образом, який підкорив серця її фанів.
На особистій сторінці в instagram вона показала новий фотосет зі своєю участю.
Тіна вибрала для зйомки трикотажний зручний і одночасно спокусливий комплект від бренду Basemnt Basics - ніжно-салатовий топ на ґудзиках (кілька верхніх співачка розстебнула, що додало образу особливу пікантність) і стильні штани. Вона доповнила образ витонченими босоніжками кольору морської хвилі зі спільної колекції з українським брендом Kachorovska і строкатою шовковою хусточкою-банданою з власної колекції в колаборції з брендом D. OLYA.
Легкий макіяж з шиммерними блискучими тінями і пишна копиця пшеничних локонів довершили ніжний лук зірки.
Тіна показала ніжний і спокусливий новий образ (фото: instagram.com/tina_karol)
У підписі артистка побажала шанувальникам відмінного дня, а вони у відповідь обсипали її компліментами.
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль влаштувала спортиний фотосет у зручному міні і об'ємному топі.