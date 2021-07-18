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Тина Кароль в микротопе с нескромным декольте пленила нежным образом: "такая кошечка"

Автор: Ольвия Агаркова

Тина Кароль не оставляет поклонников без новостей и регулярно балует их свежим контентом в соцсети. Недавно она объявила о старте нового проекта для поддержки молодых исполнителей, а теперь будоражит воображение поклонников нежным летним образом, который покорил сердца ее фанов.

На личной страничке в instagram она показала новый фотосет со своим участием.

Тина выбрала для съемки трикотажный удобный и одновременно соблазнительный комплект от бренда Basemnt Basics – нежно-салатовый топ на пуговицах (несколько верхних певица расстегнула, что придало образу особую пикантность) и уютные брюки. Она дополнила образ изящными босоножками цвета морской волны из совместной коллекции с украинским брендом Kachorovska и стильным пестрым шелковым платочком-банданой из собственной коллекции в коллаборции с брендом D.OLYA.

Легкий макияж с шиммерными блестящими тенями и пышная копна пшеничных локонов довершили нежный лук звезды.

Тина показала нежный и соблазнительный новый образ (фото: instagram.com/tina_karol)

В подписи артистка пожелала поклонникам отличного дня, а они в ответ осыпали ее комплиентами.

  • Какая красивая
  • Кошечка такая здесь
  • Бомбезная
  • Прекрасная
  • Боже, идеальная женщина
  • Восхитительная
  • Нереальная
  • Прелесть
  • Как ярко, круто. Нравится!
  • Такая сильно красивая
  • Вот складывается впечатление, что Вы, Тина, безупречная!

Напомним, что ранее Тина Кароль устроила спортиный фотосет в удобном мини и объемном топе.

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Тина Кароль