Тіна Кароль в пікантному платті, як у Джей Ло полонила сексуальністю на "Танцях з зірками 2020"

Співачка постала в сексапільній сукні по фігурі

Тіна Кароль кожен раз вражає уяву глядачів "Танців з зірками 2020" появами у вечірніх туалетах, багато з яких вражають своєю вишуканістю і відвертістю. Ведуча голдрума віддає перевагу вбраням, які підкреслюють її сексапільну фігуру і спокусливі форми, а шанувальники кожен раз захоплюються появою зірки в черговому ефектному туалеті. Під час дванадцятого прямого ефіру вона постала у відвертій чорній вечірній сукні від бренду Mônot.

Тіна розмістила провокативний фотосет на сторінці в Instagram. Вона приймала спокусливі пози в облягаючому довгомублинном плаття з розрізом до середини стегна, а також оригінально оформленим ліфом асиметричного крою з великими вирізами в області талії і відкритою частиною спини.

Українська поп-діва доповнила образ босоніжками на тонкій шпильці, її волосся укладене в об'ємну зачіску, а макіяж виконаний в нюдовых тонах.

Тіна Кароль приголомшила появою на "Танцях з зірками 2020" у відвертому туалеті (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники залишилися в захваті від сексапільного образу своєї улюблениці.

Королева

Шикарна

Богиня

Левиця

Занадто sexy

Цей погляд уже зводить мене з розуму!

Найкрасивіша

Просто ідеал

Неймовірно красива

До речі, в точно такому ж вбранні позувала Дженіфер Лопес для жовтневої обкладинки Billboard.

Дженніфер Лопес також обрала для зйомок обкладинки сукню від Mônot (фото: instagram.com/monotofficial)

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль в чорному платті оригінального крою підкорила глибиною декольте.