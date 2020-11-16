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Тіна Кароль в пікантному платті, як у Джей Ло полонила сексуальністю на "Танцях з зірками 2020"

Автор: Ольвія Агаркова

Співачка постала в сексапільній сукні по фігурі

Тіна Кароль кожен раз вражає уяву глядачів "Танців з зірками 2020" появами у вечірніх туалетах, багато з яких вражають своєю вишуканістю і відвертістю. Ведуча голдрума віддає перевагу вбраням, які підкреслюють її сексапільну фігуру і спокусливі форми, а шанувальники кожен раз захоплюються появою зірки в черговому ефектному туалеті. Під час дванадцятого прямого ефіру вона постала у відвертій чорній вечірній сукні від бренду Mônot.

Тіна розмістила провокативний фотосет на сторінці в Instagram. Вона приймала спокусливі пози в облягаючому довгомублинном плаття з розрізом до середини стегна, а також оригінально оформленим ліфом асиметричного крою з великими вирізами в області талії і відкритою частиною спини.

Українська поп-діва доповнила образ босоніжками на тонкій шпильці, її волосся укладене в об'ємну зачіску, а макіяж виконаний в нюдовых тонах.

Тіна Кароль приголомшила появою на "Танцях з зірками 2020" у відвертому туалеті (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники залишилися в захваті від сексапільного образу своєї улюблениці.

  • Королева
  • Шикарна
  • Богиня
  • Левиця
  • Занадто sexy
  • Цей погляд уже зводить мене з розуму!
  • Найкрасивіша
  • Просто ідеал
  • Неймовірно красива

До речі, в точно такому ж вбранні позувала Дженіфер Лопес для жовтневої обкладинки Billboard.

Дженніфер Лопес також обрала для зйомок обкладинки сукню від Mônot (фото: instagram.com/monotofficial)

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль в чорному платті оригінального крою підкорила глибиною декольте.

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Новини України Тіна КарольТанцы со звездамиДженніфер Лопес