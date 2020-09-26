Тіна Кароль показала, як тонула, підривала, ходила по воді і палила готель у новому кліпі

Співачка оприлюднила ефектне відео з бекстейджа зйомок кліпу "Знайти своїх"

На днях, 18 вересня Тіна Кароль представила новий альбом "Знайти своїх", а напередодні прем'єри співачка випустила кліп-трилогію з однойменною назвою. Тепер же на Youtube-каналі співачки вийшов документальний ролик "Making of Знайти своїх" про те, як створювався такий масштабний проект. Режисером яскравого ролика виступила Аліна Симоненко.

Такою Тіну Кароль не можна було й уявити: ексклюзивні кадри зі зйомок кліпу-трилогії дозволяють глядачеві зазирнути туди, куди зазвичай вхід заборонено - на знімальний майданчик. У відео поп-діва і ходить по воді, і спалює готель, і навіть круто б'ється. Сокира в руках зірки - дійсно вводить в замішання: Тіна Кароль виконала роль героїні, якій люди довіряють секрети своїх душ. Для одних Тіна рятувальний круг, для інших справедливий вирок.

У документальному ролику творча команда ділиться, як їм вдалося зав'язати все так, щоб з трьох пісень вийшла одна цілісна історія, велика, як за масштабом, так і за своїм змістом.

“Ми тонули, падали, вибухали, літали, ходили по воді, воювали, рубали сокирою, калічили винних. Чого тільки не робили на знімальному майданчику, — прокоментував створення кліпу режисер Стас Морозів. — Використовували найбільший 100-метровий кран в Україні, щоб змусити транспортний засіб левітувати".

Трилогію "Знайти своїх" знімали 5 днів. І кожен новий день - новий виклик, новий ривок вперед. Автомобіль, що звисає з мосту, з десяток каскадерів, басейн замість озера, понад 60 образів для акторів другого плану, і тільки вона - в ультрамодному вбранні від британського дизайнера David Koma виглядає так, немов насправді їй потрібно тільки одне - заспівати і "Знайти своїх".

Саундпродюсер Євген Філатов, який працював разом з Тіною над музикою в трилогії, наполіг на записі симфонічного оркестру і створенні ретро-стилістики для пісні "Небо": “Ми створили образ, коли артист ще не заспівав ні слова, але ти вже відчуваєш, що ти в якомусь інтер'єрі. Потрібно було створити простір, щоб повністю занурити глядача".

Тіна Кароль показала закулісні кадри зі зйомок кліпу-трилогії "Знайти своїх" (фото: прес-служба співачки)

І, звичайно, фірмовий почерк співачки - смуток упереміш з надією, рівно так вона читає вірші в пісні "Човник", і пластикою танцю розповідає історію, яку для цієї композиції придумав хореограф-постановник Анатолій Сачівко.

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