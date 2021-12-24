Тіна Кароль підкорила проникливим акустичним співом: у саме серце

Так, Тіна розташувалася перед камерою на тлі святково прикрашеного каміна. на артистці - штани і сорочка болотного кольору, її волосся розпущене і випрямлене, а на губах - фірмова червона помада.

Виконавиця сидить на високому стільці перед мікрофоном, а поруч - музикант з гітарою. Вона проникливо співає пісню під акомпанемент гітари.

"Уривок акустики, яка була днями. Красива пісня "Любила", подарована мені Максом Барських, і це назавжди", - підписала ролик Кароль.

Шанувальники прийшли в захват від такого виступу улюбленої артистки і засипали її словами подяки і захоплення в коментарях.