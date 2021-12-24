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Тіна Кароль підкорила проникливим акустичним співом: у саме серце

Автор: Марина Настевич

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка нещодавно вперше зізналася, чому пішла з "Танців з зірками", порадувала шанувальників незвичайним ліричним виступом.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала відеоролик, в якому підкорює акустичним співом.

Так, Тіна розташувалася перед камерою на тлі святково прикрашеного каміна. на артистці - штани і сорочка болотного кольору, її волосся розпущене і випрямлене, а на губах - фірмова червона помада.

Виконавиця сидить на високому стільці перед мікрофоном, а поруч - музикант з гітарою. Вона проникливо співає пісню під акомпанемент гітари.

"Уривок акустики, яка була днями. Красива пісня "Любила", подарована мені Максом Барських, і це назавжди", - підписала ролик Кароль.

Шанувальники прийшли в захват від такого виступу улюбленої артистки і засипали її словами подяки і захоплення в коментарях.

  • У саме серце, це неймовірно красиво, так перейнялася, що пішли сльози і мурашки
  • Мурашки завжди були і будуть від цієї пісні і виконання, обожнюю акустику і сподіваюся на ще парочку, хоча б, таких атмосферних ефірів
  • Це шикарно!
  • Так відверто, так по-справжньому чесно і глибоко, чіпає до мурашок
  • Особлива, прониклива до глибини душі пісня, дуже раді були її почути
  • Під час цієї пісні і виконанні, сльози завжди на очах. Це дуже красиво і так ніжно
  • Неймовірна пісня і виконання таке ж, рай для вух. Хочеться ще такого ж концерту, час пролетів дуже швидко
  • Господи, це виконання зводить мене з розуму. Мурашки по всьому тілу
  • Неймовірно красиво і дуже атмосферно
  • Вона в самому сердечку. Зачепило всі струни душі. Неймовірно і дуже ніжно

Раніше ми писали, що томна Тіна Кароль в латексному боді спричинила пожежу в мережі.

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Тіна Кароль