Тина Кароль покорила проникновенным акустическим пением: в самое сердце

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая недавно впервые призналась, почему ушла из "Танцев со звездами", порадовала поклонников необычным лирическим выступлением.
На своей странице в Instagram певица опубликовала видеоролик, в котором покоряет акустическим пением.
Так, Тина расположилась перед камерой на фоне празднично украшенного камина. на артистке - брюки и рубашка болотного цвета, ее волосы распущены и выпрямлены, а на губах - фирменная красная помада.
Исполнительница сидит на высоком стуле перед микрофоном, а рядом - музыкант с гитарой. Она проникновенно поет песню под аккомпанемент гитары.
"Отрывок акустики, которая была на днях. Красивейшая песня "Любила", подаренная мне Максом Барских, и это навсегда", - подписала ролик Кароль.
Поклонники пришли в восторг от такого выступления любимой артистки и засыпали ее словами благодарности и восхищения в комментариях.
Ранее мы писали, что томная Тина Кароль в латексном боди вызвала пожар в сети.