Тина Кароль покорила проникновенным акустическим пением: в самое сердце

Так, Тина расположилась перед камерой на фоне празднично украшенного камина. на артистке - брюки и рубашка болотного цвета, ее волосы распущены и выпрямлены, а на губах - фирменная красная помада.

Исполнительница сидит на высоком стуле перед микрофоном, а рядом - музыкант с гитарой. Она проникновенно поет песню под аккомпанемент гитары.

"Отрывок акустики, которая была на днях. Красивейшая песня "Любила", подаренная мне Максом Барских, и это навсегда", - подписала ролик Кароль.

Поклонники пришли в восторг от такого выступления любимой артистки и засыпали ее словами благодарности и восхищения в комментариях.