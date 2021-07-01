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Тіна Кароль влаштувала сексуальні танці на роликах в ліфті: гаряче відео

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Четвер 01 липня 2021 13:41
Тіна Кароль влаштувала сексуальні танці на роликах в ліфті: гаряче відео Тіна Кароль (фото: прес-служба співачки)
Автор: Марина Настевич

Українська поп-діва Тіна Кароль порадувала шанувальників новим кліпом - артистка випустила приголомшливе відео на пісню "Красиво".

Прем'єра відеороботи, режисером якої виступив Indy Hait, відбулася на офіційному Youtube- каналі співачки.

Дія кліпу "Красиво" відбувається в ліфті. Співачка заходить в нього в строгому образі, але вже при русі ліфта наверх починає танцювати, зриваючи з себе костюм, і перевтілюється в справжню диско діву. Ліфт крутиться по своїй осі і в підсумку зависає між поверхами в невагомості.

Тіна Кароль влаштувала сексуальні танці на роликах в ліфті: гаряче відео

Кароль демонструє глядачам стан закоханості і неприкрите кокетство.

"Рух ліфта символізує підйом наших почуттів, коли ми сліпо закохуємося. Пісня "Красиво" - це ода сміливої дівчини, яка любить тільки тому, що такий її вибір", - говорить Тіна.

Хореографом-постановником кліпу виступила Марина Кущева, яка раніше працювала над кліпами "Скандал", "Хороший хлопець" і лайв шоу "Красиво".

У новому кліпі Кароль танцює на ефектних туфлях-роликах в чорному напівпрозорому комбінезоні. Волосся вона зібрала в ефектний пучок.

Тіна Кароль влаштувала сексуальні танці на роликах в ліфті: гаряче відео

"Є багато варіацій "танців на роликах", але те, що робить Тіна - ще не було! Туфлі на високих підборах закріплені на платформі роликів, що робить хореографію складною для виконання, і дуже сексуальною для сприйняття. Така техніка танцю була втілена виключно завдяки перфекціонізму Тіни!" - каже Марина.

Тіна Кароль влаштувала сексуальні танці на роликах в ліфті: гаряче відеоТіна Кароль влаштувала сексуальні танці на роликах в ліфті: гаряче відео

Тіна Кароль постала в пікантному образі діви диско в новому кліпі "Красиво" (фото: прес-служба співачки)

Відзначимо, що пісня "Красиво" є заголовним треком нового однойменного альбому Тіни Кароль. Альбом підкорив стрімінгові чарти України, Азербайджану, Білорусі і Грузії, а також Казахстану, звідки співачка нещодавно повернулася з промо-туру на його підтримку.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль приголомшила публіку, поставши оголеною і з пітоном на шиї. Таким оригінальним чином артистка анонсувала вихід кліпу на трек "Красиво".

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