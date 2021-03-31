Тіна Кароль захопила натуральною красою на фото без макіяжу

Знаменита співачка Тіна Кароль, яка нещодавно розсекретила свою дієту , поділилася в мережі досить відвертим кадром. Артистка вирішила показати свою натуральну красу і виклала фото обличчя без краплі макіяжу.

Тіна зробила селфі, позуючи в чорній майці і з трохи розпатланим розпущеним волоссям. Артистка не стала наносити косметику, так що можна добре розглянути її натуральне обличчя. При цьому вона ніжно й трохи сумно посміхається.

"Почнемо", - загадково підписала фото Кароль.

Тіна Кароль показала обличчя без макіяжу (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники зірки діляться враженнями від її фото без макіяжу на фан-сторінках Кароль.

Природна краса також чарівна

Красуня!

Мила дівчинка!

Справжня, а значить прекрасна!!!

Гарненька, але втомлена.

Гарна!!!

Чому сумна?

Також співачка поділилася міні-відео на своїй сторінці, яким до радості фанатів анонсувала вихід нового альбому. Він буде називатися "Красиво" і буде випущений вже 2 квітня.

"В тобі все зводить мене з розуму КРАСИВО. 2 квітня на стримінгових майданчиках", - написала Тіна.

"Ми починаємо нову еру високого стилю", - додала співачка в коментарях.