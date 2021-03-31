Тіна Кароль захопила натуральною красою на фото без макіяжу
Знаменита співачка Тіна Кароль, яка нещодавно розсекретила свою дієту, поділилася в мережі досить відвертим кадром. Артистка вирішила показати свою натуральну красу і виклала фото обличчя без краплі макіяжу.
Відповідний знімок зірка опублікувала в розділі Сториз свого Instagram.
Тіна зробила селфі, позуючи в чорній майці і з трохи розпатланим розпущеним волоссям. Артистка не стала наносити косметику, так що можна добре розглянути її натуральне обличчя. При цьому вона ніжно й трохи сумно посміхається.
"Почнемо", - загадково підписала фото Кароль.
Тіна Кароль показала обличчя без макіяжу (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники зірки діляться враженнями від її фото без макіяжу на фан-сторінках Кароль.
- Природна краса також чарівна
- Красуня!
- Мила дівчинка!
- Справжня, а значить прекрасна!!!
- Гарненька, але втомлена.
- Гарна!!!
- Чому сумна?
Також співачка поділилася міні-відео на своїй сторінці, яким до радості фанатів анонсувала вихід нового альбому. Він буде називатися "Красиво" і буде випущений вже 2 квітня.
"В тобі все зводить мене з розуму КРАСИВО. 2 квітня на стримінгових майданчиках", - написала Тіна.
"Ми починаємо нову еру високого стилю", - додала співачка в коментарях.
Як повідомлялося, нещодавно знайома Кароль розповіла, яка вона сусідка - хореограф і танцівниця Яна Заєць, яка винаймала разом зі співачкою квартиру, поділилася несподіваними спогадами про Тіну.