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Тіна Кароль захопила натуральною красою на фото без макіяжу

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 13:36
Тіна Кароль захопила натуральною красою на фото без макіяжу Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Знаменита співачка Тіна Кароль, яка нещодавно розсекретила свою дієту, поділилася в мережі досить відвертим кадром. Артистка вирішила показати свою натуральну красу і виклала фото обличчя без краплі макіяжу.

Відповідний знімок зірка опублікувала в розділі Сториз свого Instagram.

Тіна зробила селфі, позуючи в чорній майці і з трохи розпатланим розпущеним волоссям. Артистка не стала наносити косметику, так що можна добре розглянути її натуральне обличчя. При цьому вона ніжно й трохи сумно посміхається.

"Почнемо", - загадково підписала фото Кароль.

Тіна Кароль захопила натуральною красою на фото без макіяжу

Тіна Кароль показала обличчя без макіяжу (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники зірки діляться враженнями від її фото без макіяжу на фан-сторінках Кароль.

  • Природна краса також чарівна
  • Красуня!
  • Мила дівчинка!
  • Справжня, а значить прекрасна!!!
  • Гарненька, але втомлена.
  • Гарна!!!
  • Чому сумна?

Також співачка поділилася міні-відео на своїй сторінці, яким до радості фанатів анонсувала вихід нового альбому. Він буде називатися "Красиво" і буде випущений вже 2 квітня.

"В тобі все зводить мене з розуму КРАСИВО. 2 квітня на стримінгових майданчиках", - написала Тіна.

"Ми починаємо нову еру високого стилю", - додала співачка в коментарях.

Як повідомлялося, нещодавно знайома Кароль розповіла, яка вона сусідка - хореограф і танцівниця Яна Заєць, яка винаймала разом зі співачкою квартиру, поділилася несподіваними спогадами про Тіну.

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