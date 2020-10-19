Вона точно їх мати? Кендіс Свейнпол вразила стункою фігурою на фото з двома синочками

Супермодель відпочила з двома синочками
Кендіс Свейнпол точно з іншої планети, інакше як пояснити те, як супермодель виглядає, маючи двох синів? На цей раз молода матуся захопила своїх фоловерів в Instagram, показавши знімки з сімейного відпочинку на пляжі.
Сонце і морська вода, ось що потрібно в часи коронавіруса, щоб відчувати себе чудово! Анака і Аріель весело проводять час з мамою. На фото хлопці гріються під ніжними сонячними променями і позують мамі-моделі. Хто знає, може, хтось із них піде по її стопах – і гайда в шоу-бізнес?
"Кендіс, ти просто королева!", "Ти така гарна, це неймовірно!", "Прекрасна, як завжди", "Ти ідеальна", "Ти справжній ангел", – не стримували своїх захоплень фолловери супермоделі.
Нагадаємо, що нещодавно ще одна супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі поділилася особистими знімками: зірка показала рідкісні фото сина від Джейсона Стетхема.