Она точно их мать? Кэндис Свейнпол поразила стороной фигурой на фото с двумя сынишками

Супермодель отдохнула с двумя сынишками
Кэндис Свейнпол точно с другой планеты, иначе как объяснить то, как супермодель выглядит, имея двух сыновей? На этот раз молодая мамочка восхитила своих фолловеров в Instagram, показав снимки с семейного отдыха на пляже.
Солнце и морская вода, вот что нужно во времена коронавируса, чтобы чувствовать себя великолепно! Анака и Ариэль весело проводят время с мамой. На фото ребята греются под нежными солнечными лучами и позируют маме-модели. Кто знает, может, кто-то из них пойдет по ее стопам – и уйдет в шоу-бизнес?
"Кэндис, ты просто королева!", "Ты такая красивая, это невероятно!", "Прекрасна, как всегда", "Ты идеальна", "Ты настоящий ангел", – не сдерживали своих восторгов фолловеры супермодели.
Напомним, что недавно еще одна супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась личными снимками: звезда показала редкие фото сына от Джейсона Стэтхема.