Млосна Леся Нікітюк в міні-сукні приголомшила нескінченними ногами
Леся Нікітюк насолоджується відпочинком в Єгипті та не забуває балувати шанувальників гарячими фото. Так, телеведуча поділилася ефектним знімком, на якому похвалилася неймовірно довгими ногами.
Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На знімку Леді Ле позує, лежачи на ліжку. На ній чорна шовкова міні-сукня, яка відкриває відмінний огляд на стрункі ніжки знаменитості. Доповнюють спокусливий лук босоніжки-гладіатори. Волосся ведуча залишила розпущеним і млосно дивиться в об'єктив.
"Що найдовше в Єгипті після річки Ніл? Ваші варіанти?" - з натяком прокоментувала кадр Нікітюк.
Леся Нікітюк завела мережу довжиною своїх ніг (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Звичайно ж, шанувальники "вгадали" правильно і почали захоплюватися "нескінченними" ногами Лесі.
- Ваші ноги
- найдовше - це Лесин язик, ой, я хотіла написати ноги! Звичайно ноги
- Ах які ноги
- 100% твої ноги
- Ноги Лесі Іванівної однозначно!!!
- Язик Лесі Іванівни
- Шикарна
- Ваші ноги, Лесю Іванівно
- найкрасивіші ніжки улюбленої Лесі
- Твої ноги!
- Натяк на ноги, а взагалі язик твій, Леся, ногам не поступається
- Звичайно ж божественні ноги Лесі
Нагадаємо, раніше винахідлива Леся Нікітюк навчила "робити" миттєвий мейкап на забавному відео.