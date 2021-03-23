Млосна Леся Нікітюк в міні-сукні приголомшила нескінченними ногами

Леся Нікітюк насолоджується відпочинком в Єгипті та не забуває балувати шанувальників гарячими фото. Так, телеведуча поділилася ефектним знімком, на якому похвалилася неймовірно довгими ногами.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Леді Ле позує, лежачи на ліжку. На ній чорна шовкова міні-сукня, яка відкриває відмінний огляд на стрункі ніжки знаменитості. Доповнюють спокусливий лук босоніжки-гладіатори. Волосся ведуча залишила розпущеним і млосно дивиться в об'єктив.

"Що найдовше в Єгипті після річки Ніл? Ваші варіанти?" - з натяком прокоментувала кадр Нікітюк.

Леся Нікітюк завела мережу довжиною своїх ніг (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Звичайно ж, шанувальники "вгадали" правильно і почали захоплюватися "нескінченними" ногами Лесі.