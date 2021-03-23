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Млосна Леся Нікітюк в міні-сукні приголомшила нескінченними ногами

Новость на русском → Хургада, Вівторок 23 березня 2021 14:49
Млосна Леся Нікітюк в міні-сукні приголомшила нескінченними ногами Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк насолоджується відпочинком в Єгипті та не забуває балувати шанувальників гарячими фото. Так, телеведуча поділилася ефектним знімком, на якому похвалилася неймовірно довгими ногами.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Леді Ле позує, лежачи на ліжку. На ній чорна шовкова міні-сукня, яка відкриває відмінний огляд на стрункі ніжки знаменитості. Доповнюють спокусливий лук босоніжки-гладіатори. Волосся ведуча залишила розпущеним і млосно дивиться в об'єктив.

"Що найдовше в Єгипті після річки Ніл? Ваші варіанти?" - з натяком прокоментувала кадр Нікітюк.

Млосна Леся Нікітюк в міні-сукні приголомшила нескінченними ногами

Леся Нікітюк завела мережу довжиною своїх ніг (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Звичайно ж, шанувальники "вгадали" правильно і почали захоплюватися "нескінченними" ногами Лесі.

  • Ваші ноги
  • найдовше - це Лесин язик, ой, я хотіла написати ноги! Звичайно ноги
  • Ах які ноги
  • 100% твої ноги
  • Ноги Лесі Іванівної однозначно!!!
  • Язик Лесі Іванівни
  • Шикарна
  • Ваші ноги, Лесю Іванівно
  • найкрасивіші ніжки улюбленої Лесі
  • Твої ноги!
  • Натяк на ноги, а взагалі язик твій, Леся, ногам не поступається
  • Звичайно ж божественні ноги Лесі

Нагадаємо, раніше винахідлива Леся Нікітюк навчила "робити" миттєвий мейкап на забавному відео.

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