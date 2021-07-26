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Томна Тіна Кароль звела з розуму нескромним декольте: "чуттєва королева"

Автор: Styler

Тіна Кароль вміє інтригувати, дивувати і радувати шанувальників – співачка не залишить їх без приводів дл обговорень і регулярно балує новинами. Нещодавно вона повідомила, що незабаром презентує україномовний альбом, покликаний допомогти розкрити потенціал молодих артистів.

Але на цьому приємні несподіванки не закінчилися - зірка опублікувала в Instagram пристрасне фото і залишила до нього інтригуючі рядки.

Тіна млосно позує перед об'єктивом фотографа, прикривши в блаженстві очі. Її вологі прочинені губи надають кадру ще більшу чуттєвість. Природні локони ніби нарочито недбало перекинуті на одну сторону. Вона показала на камеру розкішне декольте в білій майці на тонких бретелях.

"...і світ - свідок цієї любові..." - залишила інтригуючий підпис під кадром зірка.

Тіна показала пристрасне інтригуюче фото (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники почали губитися в здогадах - вони припустили, що саме так звучить рядок з нової пісні артистки. Не обійшлося і без згадок про Дана Балана - деякі фани вирішили, що рядки адресовані саме йому і навіть понаділися, що на нову композицію може бути знятий спільний кліп.

  • Ніжність
  • Неймовірна
  • Прекрасна
  • Дуже ніжний і красивий образ...Любов
  • Чуттєва королева
  • Шикарна жінка! Мила, сильна, ніжна! Королева
  • Розкішна
  • Така сексі
  • Переплетення ніжності, жіночності, пристрасті і ще, коли жінка приймає і насолоджується цим станом, це і є саме ця фотографія з красивою Тіною

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль побалувала шанувальників ніжним постільним фото.

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Тіна Кароль